Halb Europa macht Jagd auf Bayer-Star Kai Havertz

Christof Koepsel, getty

Kai Havertz' Vertrag in Leverkusen läuft noch drei Jahre

Nahezu jeder europäische Top-Klub hat mittlerweile ein Auge auf Kai Havertz geworfen. Der Youngster des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zählt spätestens seit seiner überragenden letzten Saison zu den begehrtesten Spielern des europäischen Fußballs.

Besonders großes Interesse kommt einem Bericht der "Sun" zufolge aus der Premier League. Demnach haben der FC Arsenal und Manchester United bereits konkretes Interesse hinterlegt, das Duo stelle sich auf ein Wettbieten ein. Im Raum steht eine neunstellige Ablösesumme.

Für Manchester City, den FC Chelsea und den FC Liverpool sei es nur noch eine Frage der Zeit, um in den Transfer-Poker einzusteigen.

Neben den englischen Top-Klubs wünschen sich auch der FC Barcelona und Real Madrid, dass Havertz in naher Zukunft in ihrem Trikot aufläuft.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" zuletzt berichtete, steht ein Wechsel zum FC Bayern München ebenfalls zur Debatte. Der Offensivspieler werde im kommenden Sommer "wahrscheinlich" beim FC Bayern landen, hieß es.

In der vergangenen Saison erzielte Havertz wettbewerbsübergreifend 20 Tore, auch in der neuen Spielzeit war der 20-Jährige bereits einmal im DFB-Pokal und einmal in der Liga erfolgreich. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2022.