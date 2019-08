"Ein bisschen stolz": Funkel zum 495. Mal auf der Bank

unknown

Friedhelm Funkel wird zum insgesamt 495. Mal auf der Bundesliga-Trainerbank sitzen. Foto: Marius Becker

Friedhelm Funkel arbeitet sich in der Rangliste der Fußball-Lehrer mit den meisten Bundesliga-Partien weiter vor. Der Düsseldorfer Coach wird am Samstag (15:30 Uhr) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen zum insgesamt 495. Mal auf der Trainerbank sitzen.

Damit zieht er mit dem Sechsten Felix Magath gleich. Auf mehr Partien kommen bisher nur Otto Rehhagel, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Thomas Schaaf und Udo Lattek. "Das macht mich schon ein bisschen stolz. Ich wage zu behaupten, dass ich auch die 500 noch schaffe", sagte der mit 65 Jahren älteste Bundesliga-Trainer am Donnerstag.

Für das Duell mit Leverkusen kann Funkel wieder mit Angreifer Dawid Kownacki planen. Nach überstandenen muskulären Problemen steht der Pole wieder im Kader. Mit seinem Einsatz in der Startelf ist jedoch nicht zu rechnen. "Nicht jeder bei uns ist physisch in der Lage, am Samstag zu spielen. Gesund sind praktisch alle, aber eben noch nicht alle bereit", sagte Funkel.

Der Coach hofft nach dem 3:1 in Bremen zum Ligaauftakt auf ein weiteres Erfolgserlebnis, verwies aber auf die Stärken des Gegners. "Leverkusen hat ein unglaubliches Offensivpotenzial und mit Kai Havertz den zurzeit besten deutschen Spieler. Aber wenn es uns gelingt, die richtige Mischung zwischen Kompaktheit und Offensive zu finden, dann haben wir auch gegen Leverkusen eine Chance."