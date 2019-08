Letztes Angebot? Barca geht im Neymar-Poker in die Vollen

Lintao Zhang, getty

Darf Neymar zum FC Barcelona zurückkehren?

Seit Wochen zieht sich die Wechsel-Posse um den brasilianischen Superstar Neymar von Paris Saint-Germain hin. Nun neigt sich der Poker offenbar dem Ende zu. Der FC Barcelona will PSG wohl ein letztes Angebot für den Angreifer unterbreiten.

Wie die spanische "Sport" berichtet, ist Barca bereit, die Offerte für Neymar ein letztes Mal zu erhöhen. Zuletzt sollen die Katalanen dem Pariser Hauptstadtklub dem Vernehmen nach vorgeschlagen haben, den Brasilianer für zwei Jahre auszuleihen und anschließend für weniger als 200 Millionen Euro zu kaufen.

PSG habe das Angebot aber abgelehnt und den Bossen aus Barcelona laut dem Radiosender "RAC1" stattdessen ein Ultimatum gesetzt: Sollte bis Freitagnachmittag kein ansprechendes Angebot in der Geschäftsstelle der Franzosen eingehen, würde man mit Real Madrid in Verbindung treten. Die Königlichen sind genau wie Konkurrent Barca an einer Verpflichtung von Neymar interessiert.

Das knallharte Vorgehen von PSG scheint seine gewünschte Wirkung erzielt zu haben. Dem Radiosender zufolge ist Barca bereit, das Angebot für Neymar deutlich zu erhöhen. Außerdem soll Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé in den Deal eingebunden werden.

Der Franzose stellte zwar zuletzt klar, dass er gerne bei den Katalanen bleiben will, doch womöglich kann Ex-Coach Thomas Tuchel ihn von dem Tauschgeschäft überzeugen. Unter dem ehemaligen Dortmund-Trainer schaffte Dembélé schließlich seinen Durchbruch. Anfang des Jahres schwärmte Tuchel noch in höchsten Tönen von dem Angreifer: "Ousmane ist ein unglaublicher Spieler, er ist sehr, sehr talentiert. Ich konnte in jedem Training sehen, dass er ein außergewöhnliches Talent hatte."

Mit einem Wechsel nach Paris würde Dembélé außerdem dem drohenden Konkurrenzkampf mit Neymar aus dem Weg gehen.