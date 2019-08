Coutinho sprengt Social-Media-Rekorde des FC Bayern

unknown

Das Trikot mit der Nummer 10 ist derzeit sehr gefragt

Philippe Coutinho hat schon jetzt alle Grenzen gesprengt: Über 100 Millionen Fans erreichte Bayern München nur am Montag mit den rund 300 veröffentlichten Inhalten auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. über den 27 Jahre alten Brasilianer.

Das habe es laut FC Bayern "noch nie gegeben". Schon der Instagram-Post über die Transfer-Einigung mit dem "kleinen Magier" am Freitag vor dem Hertha-Spiel hatte den Rekordwert von 1,2 Millionen Likes erzielt.

Das Interesse "am neuen Offensivzauberer ist riesig", teilten die Münchner am Freitag mit. Und dies nicht nur in den sozialen Medien: In den Fanshops etwa gebe es einen "großen Run auf das Trikot mit der Nummer 10".

Coutinho, der bei Instagram 20,6 Millionen Follower hat, steht am Samstag (18:30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Schalke 04 vor seinem Debüt bei den Bayern. Der Rekordmeister hat 8,5 Millionen Euro Leihgebühr für den Nationalspieler gezahlt und besitzt für den kommenden Sommer eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro.