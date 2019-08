BVB und FC Bayern jagen portugiesische Top-Talente

Stuart Franklin, getty

Sportdirektor Michael Zorc hofft auf neue Talente für den BVB

Da das Transferfenster für die Klubs aus der Fußball-Bundesliga noch eine Woche geöffnet ist, beobachten Borussia Dortmund und der FC Bayern München weiterhin eifrig vielversprechende Talente im In- und Ausland. Das neueste Ziel der beiden Meisterschaftsfavoriten heißt Portugal.

Wie das britische Portal "sportwitness.co.uk" berichtet, waren Scouts der Vereine am Sonntag beim Top-Spiel der portugiesischen Primeira Liga zwischen Benfica und dem FC Porto anwesend. Welche Spieler der BVB und der FC Bayern scouten ließen, ist nicht bekannt.

Benfica und Porto gelten international als hervorragende Talentschmieden. In diesem Sommer sorgte der 126-Millionen-Euro-Wechsel von Benfica-Angreifer Joao Félix zu Atlético Madrid für Schlagzeilen. Der 19-Jährige wurde in seiner Jugend erst in Porto und später beim Hauptstadtklub ausgebildet.

Die deutschen Beobachter waren indes nicht die einzigen Abgesandten renommierter Vereine. Auch Manchester United, Juventus Turin, der FC Chelsea sowie Inter Mailand hatten Personal vor Ort, um die Stars auf dem Rasen zu beobachten.

Im Duell der beiden Top-Teams aus dem Land des Europameisters setzten sich am Ende die "Drachen" aus Porto mit 2:0 durch.