BVB-Boss: Sancho-Verbleib wird "eine Herausforderung"

Jeff Spicer

Carsten Cramer ist beim BVB für Vertrieb und Marketing zuständig

In den ersten beiden Saisonspielen der Fußball-Bundesliga hat Jadon Sancho mit zwei Toren und zwei Assists seinen Wert für Borussia Dortmund einmal mehr unter Beweis gestellt. Carsten Cramer, Mitglied der Geschäftsführung des BVB, weiß, dass es dadurch nicht leichter wird, den Shootingstar von einem Verbleib zu überzeugen.

"Es wird eine Herausforderung für uns, ihn zu halten, aber wir werden es versuchen. Wir haben einige gute Argumente für unseren Klub. Er wird auf jeden Fall für diese Saison bleiben, dann werden wir sehen", sagte der 50-Jährige im Gespräch mit der "Times of India".

Den Außenstürmer, der seit 2017 für die Westfalen spielt, lobte er in höchsten Tönen: "Sancho ist ein absoluter Superstar. Er ist nicht nur ein talentierter Spieler, er ist auch schon in diesem jungen Alter Stammspieler in Dortmund. Er ist einer, der den Unterschied ausmachen kann. Es gibt nur wenige Fußballer, die das wirklich können."

Sancho wechselte vor zwei Jahren für knapp acht Millionen Euro von Manchester City zum BVB. Schon in diesem Sommer gab es einige Wechselgerüchte. Gerade Manchester United soll weiterhin sehr interessiert sein.

Gedanken an Klopp-Rückkehr kommen für Cramer zu früh

Die Gedankenspiele um einen anderen Top-Transfer wies Cramer derweil zurück. Da der Vertrag von Jürgen Klopp beim FC Liverpool 2022 ausläuft, wäre der Weg für eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub theoretisch schon bald frei. Überlegungen hinsichtlich einer Rückholaktion des Meistertrainers von 2011 und 2012 kommen für den BVB-Funktionär jedoch zu früh.

"Wir lieben ihn immer noch. Wir sind noch immer in engem Kontakt. Unser Vorsitzender hat ihn vor einigen Wochen in seinem Zuhause in Liverpool getroffen. Aber wir sind noch drei Jahre von seinem Vertragsende entfernt. Es ergibt keinen Sinn, jetzt schon darüber zu sprechen", so Cramer.

Neben dem Geschehen auf der Insel hat Cramer, der in Dortmund für Vertrieb und Marketing zuständig ist, auch die nationale Konkurrenz im Blick. Die jüngsten Entwicklungen beim FC Bayern rund um die Verpflichtung von Philippe Coutinho haben auch ihn beeindruckt.

"Zunächst einmal verdient Bayern großes Lob für einen solchen Transfer. Für die Bundesliga ist es eine große Sache, dass Bayern in der Lage ist, einen Superstar wie Coutinho zu verpflichten. Es wird den Bayern natürlich im Titelkampf helfen und auch in der Champions League, aber die Bundesliga wird insgesamt davon profitieren", so der ehemalige Geschäftsführer von Drittligist Preußen Münster.