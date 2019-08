Verpflichtet Schalke einen Wagner-Liebling aus England?

Alex Livesey, getty

Schalke-Coach Wagner gilt als großer Fan von Steve Mounié

Die schlechte Nachricht vorweg: Der FC Schalke 04 steht auch nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga noch ohne eigenes Tor da. Die Gute hintendran: Offenbar sind die Verantwortlichen - speziell Coach David Wagner - bemüht, weitere Verstärkungen für die Offensive zu verpflichten.

Bis zum 2. September um 18 Uhr hat Schalke noch Zeit, personell nachzulegen. Dann schließt das Transferfenster in Deutschland. Gut möglich, dass bis dahin eine weitere Alternative für den Sturm den Weg nach Gelsenkirchen findet.

Laut "Examiner Live" will Wagner Steve Mounié zu den Königsblauen locken. Der Mittelstürmer, der seit 2017 bei Wagners Ex-Klub Huddersfield spielt, gilt als Wunschkandidat des neuen S04-Trainers.

Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim vor der Saison in die zweite englische Liga abgestiegenen Verein. Wagner selbst holte Mounié im Sommer 2017 vom HSC Montpellier aus der Ligue 1. Dort hatte sich der 1,90 Meter große und als kopfballstark geltende Knipser mit 14 Toren in 35 Einsätzen in den Fokus gespielt.

In Huddersfield lief es jedoch weniger erfolgreich: In 66 Pflichtspielen für die Terriers reichte es gerade einmal für elf Tore.

Mouniés Vertrag läuft noch bis 2021. Ob der Stürmer dem Ruf aus Gelsenkirchen folgt und wie viel Geld der FC Schalke 04 für den Beniner auf den Tisch legen müsste, ist offen. Ebenso, was eine Verpflichtung des 24-Jährigen für die übrigen Knappen-Angreifer bedeuten würde.