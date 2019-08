Fix! Bas Dost wechselt zu Eintracht Frankfurt

unknown

Bas Dost wechselt zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga

In den vergangenen Tagen hatte sich der Wechsel von Bast Dost zu Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bereits angebahnt, nun herrscht Gewissheit. Der niederländische Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung vom portugiesischen Klub Sporting nach Hessen.

Dies gab die SGE am Montagnachmittag bekannt. Am Main unterschreibt der Mittelstürmer einen Dreijahresvertrag bis 2022 und trägt künftig das Trikot mit der Rückennummer 9. Medienberichten zufolge zahlt Frankfurt eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro.

"Uns war es nach dem Abgang von Sébastien Haller wichtig, einen adäquaten Ersatz zu finden, der bestenfalls sogar schon über große Erfahrung verfügt und gleich in der Lage ist zu helfen", kommentierte Sportvorstand Fredi Bobic die Neuverpflichtung: "Bas erfüllt dieses Format und kennt die Bundesliga. Er ist mit seiner Statur und Treffsicherheit ein wichtiger Baustein in unserem Kader. Seine Trefferquote ist sehr stark und natürlich wünschen wir uns, dass er auch für uns so torgefährlich in Erscheinung tritt."

Der ehemalige Spieler des Vfl Wolfsburg freut sich bereits auf die neue Aufgabe beim Europacup-Anwärter: "Ich bin froh, hier zu sein und freue mich auf die Zeit bei Eintracht Frankfurt. Ich bin ein Stürmer, der es liebt Tore zu schießen", so Dost.

Ein Transfer hatte sich am Wochenende schon angebahnt. Sporting bestätigte die "grundsätzliche Einigung" mit der Eintracht. Bei Frankfurt soll Dost die Verkäufe von Sébastien Haller (West Ham United) und Luka Jovic (Real Madrid) kompensieren.

Dafür bekommen die Hessen auch Qualität. Die Torquote des 1,96 Meter großen Hünen kann sich sehen lassen. Für Wolfsburg erzielte Dost in 85 Bundesligaspielen 36 Tore. Noch besser lief es in Portugal, wo er für Sporting in 84 Ligaspielen 76 Mal traf und in der Saison 2016/17 Torschützenkönig wurde.