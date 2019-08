Medien: BVB jagt nigerianisches Sturmtalent

Dean Mouhtaropoulos, getty

David Okereke hat das Interesse des BVB geweckt

Die Kaderplanung bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist aktuell weitestgehend abgeschlossen. Trotzdem sind die BVB-Bosse ständig auf der Suche nach neuen Top-Talenten. Dabei ist ihnen nun ein junger Angreifer ins Auge gefallen.

Wie "scorenigeria.com.ng" berichtet, haben die Verantwortlichen der Westfalen beim FC Brügge wegen einer möglichen Verpflichtung von David Okereke angeklopft. Das Portal beruft sich auf das Berater-Umfeld des Nigerianers und spricht von einer ersten Anfrage.

Okereke spielt erst seit diesem Juli beim belgischen Erstligisten, stünde also frühestens im Winter für einen erneuten Transfer zur Verfügung. In diesem Sommer hatte der Junioren-Nationalspieler seinem italienischen Arbeitgeber Spezia Calcio den Rücken gekehrt, um für eine Ablösesumme von acht Millionen Euro nach Belgien zu wechseln. Damals schlug er angeblich auch Angebote aus England und aus der Serie A aus.

Aufgrund seiner hervorragenden Technik und seiner Schnelligkeit im Antritt wird der 21-Jährige in Nigeria bereits mit Pierre-Emerick Aubameyang verglichen. Der Gabuner spielte zwischen 2013 und 2018 in Dortmund und erzielte in 144 Bundesliga-Einsätzen 98 Tor für den BVB.

Auch Okereke überzeugte in dieser Saison bislang mit einer beachtlichen Torquote. In vier Ligaeinsätzen gelangen dem Mittelstürmer bereits vier Treffer und ein Assist. Der Rechtsfuß ist in Brügge vertraglich noch bis 2023 gebunden.