Matthäus rechnet mit Werner-Transfer

Adam Pretty, getty

Laut Lothar Matthäus steht Timo Werner dem FC Bayern gut zu Gesicht

Mit der Verlängerung bei RB Leipzig ist klar: Timo Werner wechselt zumindest nicht in naher Zukunft zum FC Bayern München. Doch laut Lothar Matthäus wird der Nationalspieler auch in Zukunft eine Rolle in den Transferplanungen des Rekordmeisters spielen.

"In meinen Augen ist und bleibt er ein potenzieller Bayern Transfer", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne und ergänzte: "Eigentlich würde es mich wundern, wenn sich die Bayern nicht in naher Zukunft trotzdem oder weiter um ihn bemühen."

Ob der FC Bayern Timo Werner im kommenden Sommer verpflichtet, steht seit Sonntag in den Sternen. Auch wie teuer der Stürmer werden wird, ist nicht ganz klar. Während die "Bild" berichtet, die Ablösesumme könne durch erfolgsabhängige Klauseln auf bis zu 60 Millionen Euro steigen, schreibt der "kicker" von einer Ausstiegsklausel, die "bei etwa 30 Millionen Euro" liegt.

Ohnehin habe Matthäus nicht mit Werners Verlängerung in Leipzig gerechnet: "Es hat mich schon überrascht, dass Timo Werner seinem Vertrag in Leipzig verlängert hat. Das zeigt, dass er dem Leipziger Weg vertraut, sich unter dem tollen Trainer Julian Nagelsmann weiter entwickeln möchte und eine Perspektive in diesem sehr gut strukturierten Verein sieht."

Für die RB-Bosse hatte Matthäus ein großes Lob parat: "Die Verantwortlichen in Leipzig haben hier ganze Arbeit geleistet und einen der besten deutschen Offensivspieler weiter langfristig an sich gebunden."

Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, dass "den Bayern vorerst wieder ein deutscher Top-Spieler durch die Lappen gegangen ist". Laut Matthäus hätte Werner den Münchnern gut zu Gesicht gestanden. "Mit der Torgefahr, seinem Tempo und Vielseitigkeit wäre er garantiert eine Verstärkung gewesen", so der 58-Jährige.