Austria-Neuzugang Palmer-Brown für ein Spiel gesperrt

GEPA pictures/ Michael Riedler

Wegen dieser Aktion sah Austria-Verteidiger Erik Palmer-Brown Rot

Erik Palmer-Brown wird nach seinem Ausschluss beim 2:2 in Hartberg für ein Spiel gesperrt und verpasst damit das Derby kommenden Sonntag gegen Rapid.

Austria-Verteidiger Erik Palmer-Brown ist am Montag vom Strafsenat der Bundesliga wegen der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance für ein Spiel gesperrt worden.

Der 22-jährige US-Amerikaner hatte am Sonntag beim 2:2 in Hartberg nach einem Strafraum-Foul an Rajko Rep von Schiedsrichter Dieter Muckenhammer in der 75. Minute Rot gesehen.

Palmer-Brown wird somit das Wiener Derby am kommenden Sonntag (17:00 Uhr) verpassen.

apa