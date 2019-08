Sané-Ersatz gesucht - Mit Volland gegen Holland?

dpa

Joachim Löw gibt das DFB-Aufgebot am Donnerstag bekannt

Das Thema Nationalmannschaft hatte Kevin Volland schon mehr oder weniger abgehakt, doch in diesen Tagen hofft der Leverkusener wieder sehnsüchtig auf einen Anruf von Joachim Löw. "Fakt ist, dass ich in den letzten zwei Jahren konstante Saisons gespielt habe, meine Tore und meine Assists gemacht habe. Ich fühle mich gut und topfit, bin in einem guten Alter. Mehr kann ich nicht machen", sagt der 27-Jährige.

Am Donnerstagmittag gibt Bundestrainer Löw das Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele am 6. September in Hamburg gegen den Erzrivalen Niederlande und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland bekannt. Vollands Chancen, nach fast drei Jahren ein Comeback im DFB-Trikot zu feiern, stehen gut wie lange nicht. Nach der schweren Knieverletzung von Leroy Sané wird eine Planstelle in der Offensive frei - und Volland zeigte bei Bayer Leverkusen auch zum Saisonstart Top-Leistungen.

Er steht zwar im Schatten des Ausnahmetalents Kai Havertz, für den Werksklub ist er aber mindestens genauso wichtig. Im offensiven 4-3-3-System von Trainer Peter Bosz glänzt der Stoßstürmer als Prallspieler, Lückenreißer und Vollstrecker. Leverkusens Nummer 31 ist kräftig, aber trotzdem schnell, wendig und kombinationssicher. Er bringt also genau das mit, was auch der Bundestrainer von seinen Stürmern verlangt.

Volland nach Nicht-Berücksichtigung frustriert

Doch als Löw nach dem WM-Debakel und den ersten enttäuschenden Ergebnissen danach mit dem Abstieg aus der Nations League den Umbruch einleitete, fehlte der Name Volland stets im Aufgebot. Auch eine herausragende Vorsaison mit 14 Ligatoren und zwölf Vorlagen waren als Argumente nicht stark genug. Dabei war Volland zweitbester deutscher Scorer - noch vor dem hochgelobten Timo Werner von RB Leipzig.

"Wenn du trotz konstant guter Leistungen seit über zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr gemacht hast, macht man sich schon Gedanken", sagte Volland vor einigen Monaten frustriert dem "Sportbuzzer": "Aber irgendwann ist man an einem Punkt, wo das Thema nicht mehr so präsent ist. Außer wenn Journalisten immer wieder nachfragen."

Löw schwärmte nach Debüt von Volland

Volland ist Realist, er weiß um die "Riesenkonkurrenz in Deutschland" und dass er mit seinen 27 Jahren "nicht der klassische Umbruchspieler" ist. Trotzdem hofft der zehnmalige Nationalspieler (ein Tor), nach seinem bislang letzten Einsatz beim 0:0 gegen Italien am 15. November 2016 noch einmal für die DFB-Auswahl auflaufen zu dürfen.

Nach seinem Debüt im deutschen Trikot im Mai 2014 gegen Polen (0:0) hatte der Bundestrainer geschwärmt: "Man hat gesehen, welche Qualitäten Kevin Volland hat." Der Bayer-Profi hofft, dass Löw diese Qualitäten auch fünfeinhalb Jahre später noch sieht - und wieder zu schätzen weiß.