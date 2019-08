Amateur-Finals auch 2020 am Tag des DFB-Pokalendspiels

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Koch: Finaltag der Amateure ist ein "Feiertag"

Die 21 Landespokalendspiele werden im kommenden Jahr erneut am Tag des DFB-Pokalfinales, dem 23. Mai 2020, ausgetragen. Darauf einigten sich die Präsidenten der Regional- und Landesverbände am Dienstag. Der fünfte "Finaltag der Amateure" werde wie gewohnt in der "ARD" in drei Livekonferenzen übertragen.

"Der Finaltag der Amateure hat sich als Feiertag des gesamten deutschen Fußballs etabliert", sagte DFB-Interimspräsident Rainer Koch, der außerdem für den Amateurfußball zuständig ist.

Der Zuspruch habe gezeigt, dass die Ausrichtung am selben Tag "goldrichtig" war. Beim vierten Finaltag hatten in der Spitze 2,52 Millionen in der "ARD" zugesehen.

Die Gewinner der Landespokale qualifizieren sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.