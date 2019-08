VfL Bochum verpflichtet WM-Teilnehmer

AFP/SID/COOPER NEILL

Cristian Gamboa wechselt zum VfL Bochum

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Costa Ricas Nationalspieler Cristian Gamboa verpflichtet. Der 29 Jahre alte Rechtsverteidiger, der zuletzt für den schottischen Meister Celtic Glasgow spielte und an den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 teilnahm, unterschrieb bei den Westfalen einen Vertrag bis 2021.

"Er ist ein robuster Spielertyp, der uns auf der rechten Abwehrseite mit seiner Schnelligkeit, seiner Zweikampfstärke und seiner Erfahrung weiterhelfen wird", sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.

Der 77-malige Nationalspieler, der bereits in der Champions League und in der Europa League auflief, sagte: "Ich bin glücklich, hier in Bochum und beim VfL zu sein. Außerdem bin ich sehr neugierig auf den deutschen Fußball und die 2. Bundesliga. Das Stadion ist top, die Fans sollen sehr begeisterungsfähig und leidenschaftlich sein. Ich werde alles daran setzen, dem Team zu helfen, damit wir erfolgreich sind und unsere Fans zufrieden sein können."