Die wichtigsten Fragen und Antworten zur CL-Auslosung

Harold Cunningham

Am Donnerstagabend wird die Gruppenphase für die Champions League ausgelost

Am Donnerstagabend (18:00 Uhr) findet im Grimaldi-Forum in Monte Carlo die alljährliche Auslosung für die Gruppenphase der UEFA Champions League statt. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Event im Überblick.

Wer nimmt teil?

32 Mannschaften, aufgeteilt in acht Gruppen. Fest qualifiziert sind unter anderem die vier deutschen Mannschaften Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Die 32 Mannschaften werden auf vier Lostöpfe verteilt.

Wer ist in welchem Lostopf?

Die Einteilung der Mannschaften in die vier Lostöpfe steht weitgehend fest. Da die Playoffs noch nicht abgeschlossen sind, kann es jedoch noch zu leichten Veränderungen kommen. Aufgefüllt werden die Töpfe nämlich erst nach dem Abschluss der Playoffs am Mittwochabend, danach richtet sich bei drei Mannschaften noch die Lostopf-Einteilung. Eine Übersicht mit den bereits qualifizierten Mannschaften (Stand vor den Playoff-Rückspielen):

Topf 1: FC Barcelona, Manchester City, Juventus Turin, Bayern München, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg, FC Liverpool, FC Chelsea

Topf 2: Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, SSC Neapel, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Benfica Lissabon (plus eine weitere Mannschaft)

Topf 3: Bayer Leverkusen, FC Salzburg, FC Valencia, Inter Mailand, Olympiakos Piräus oder FK Krasnodar (plus drei weitere Mannschaften)

Topf 4: Galatasaray Istanbul, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, OSC Lille (plus vier weitere Mannschaften)

Topf 2 oder 3: Olympique Lyon

Topf 3 oder 4: Lokomotive Moskau, KRC Genk

Welche Mannschaften können noch hinzukommen?

Olympiakos Piräus (käme in Lostopf 3) oder FK Krasnodar (3) - Hinspiel 4:0; Ajax Amsterdam (2) oder APOEL Nikosia (3 oder 4) - 0:0; FC Brügge (3) oder Linzer ASK (4) - 1:0; Dinamo Zagreb (3) oder Rosenborg Trondheim (4) - 2:0; Young Boys Bern (3 oder 4) oder Roter Stern Belgrad (4) - 2:2; Slavia Prag (4) oder CFR Cluj (4) - 1:0.

Warum sind drei englische Mannschaften in Lostopf 1?

In Lostopf 1 befinden sich grundsätzlich die Meister der sechs europäischen Top-Ligen Spanien, England, Italien, Deutschland, Frankreich und Russland. Hinzu kommen die Gewinner der Champions League (Liverpool) und der Europa League (Chelsea). Aus diesem Grund befindet sich etwa Real Madrid nur in Lostopf 2.

Wie, Salzburg ist diesmal dabei?

In der Tat. Und die Österreicher mussten nicht mal durch die Qualifikation, in der sie zuvor elfmal (!) gescheitert waren. Weil die Champions-League-Finalisten Liverpool und Tottenham jeweils einen der ersten vier Plätze in der Premier League belegten, war der für den Champions-League-Sieger reservierte Startplatz frei. Er ging an den Meister der elftplatzierten Nation im UEFA-Ranking: an Salzburg als österreichischer Meister.

Wie wird gelost?

Zunächst wird aus Topf 1 gezogen, danach werden die Mannschaften aus Topf 2, 3 und 4 zugelost. Es dürfen nicht zwei Mannschaften aus einem Land in eine Gruppe gelost werden. Darüber hinaus hat das Exekutivkomitee der UEFA entschieden, dass Mannschaften aus Russland und der Ukraine nicht aufeinandertreffen dürfen.

Wie können die deutschen Gruppen aussehen?

Der FC Bayern könnte ein Gruppe mit Real oder Atlético Madrid und Inter Mailand bekommen, Dortmund etwa gegen Titelverteidiger Liverpool und Valencia oder Inter spielen. Leverkusen könnte auf Manchester City und Real treffen, Leipzig etwa auf ManCity, Real und Inter.

Wann geht's los?

Die Gruppenphase beginnt am 17./18. September 2019. Weitere Vorrunden-Termine: 1./2. und 22./23. Oktober, 5./6. und 26./27. November, 10./11. Dezember

Achtelfinale: 18./19. und 25./26. Februar 2020 (Hinspiele) sowie 10./11. und 17./18. März (Rückspiele);

Viertelfinale: 7./8. und 14./15. April;

Halbfinale: 28./29. April und 5./6. Mai;

Finale (in Istanbul/Atatürk-Stadion, 75.200 Plätze): 30. Mai 2020.