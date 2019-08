Eggestein begrüßt Bentaleb-Transfer

Thomas Niedermueller, getty

Musste mit Werder auch in Hoffenheim eine Pleite hinnehmen: Maximilian Eggestein

Fußball-Profi Maximilian Eggestein ist trotz zweier Niederlagen zum Saisonstart optimistisch, mit Werder Bremen um die internationalen Plätze spielen zu können. Den im Norden gehandelten Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 würde er derweil begrüßen.

Der S04-Profi gilt als möglicher Neuzugang für das Mittelfeld der Bremer. "Er ist ein super Fußballer, körperlich sehr robust", sagte er gegenüber "Bild" über den 24 Jahre alten Algerier. "Ich glaube, keiner spielt gerne gegen ihn und deswegen würde er uns auf jeden Fall weiterhelfen."

Bentaleb lege "gerade im Defensiv-Zweikampf" eine "gewisse Aggressivität an den Tag", die Werder gebrauchen kann. Dass der Allrounder in den vergangenen Monaten immer wieder auch abseits des Platzes negative Schlagzeilen verursacht hat, stört Eggestein nicht. "Ich kann die Situation auf Schalke nicht bewerten, habe keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Falls er kommen sollte, möchte ich mir ein eigenes Bild machen."

Unterdessen bekräftigte der 22-Jährige das Bremer Ziel, "nächstes Jahr europäisch zu spielen". Werder verlor zunächst zu Hause 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf und unterlag anschließend bei 1899 Hoffenheim mit 2:3. "Es wäre doch viel zu früh, davon abzuweichen. Die Bundesliga kann man seriös eh erst zwischen dem fünften und zehnten Spieltag bewerten."

Gegen den FC Augsburg, der ebenfalls noch auf seinen ersten Sieg wartet, sieht Eggestein sich und sein Team am Sonntag nicht unter besonderem Druck. "Ich kann keinen größeren Druck von außen verspüren", sagte er. "Wir machen uns selbst Druck, weil wir gegen den FC Augsburg unbedingt gewinnen wollen, um mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause zu gehen."