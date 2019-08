Boateng lädt Mitspieler zum Grillen ein

Alexander Hassenstein, getty

Jérôme Boateng sorgt beim FC Bayern für gute Stimmung

Seit Wochen wird über die Zukunft von Jérôme Boateng beim FC Bayern München spekuliert. Von Abwanderungsgedanken oder schlechter Stimmung ist wenige Wochen nach dem Saisonstart nicht viel zu sehen, wie der Abwehrspieler beweist.

Der Münchner Routinier lud am Dienstag gleich mehrere Mitspieler zum gemeinsamen Grillen ein. Unter den Gästen begrüßte Boateng in Niklas Süle und Neuzugang Lucas Hernández gar zwei direkte Konkurrenten um den Platz in der Viererkette.

Mit dabei außerdem der vom FC Barcelona ausgeliehene Offensivstar Philippe Coutinho sowie Manuel Neuer, Javi Martínez, Kingsley Coman und Lukas Mai. Über Instagram verbreitete Boateng schließlich ein Bild von der Bayern-Runde.

Nice BBQ with the boys @ Casa Boateng today 🍖🥩🔥🙌🏾 @FCBayern pic.twitter.com/gRVgqEyUq4 — Jerome Boateng (@JB17Official) 27. August 2019

Da Jérôme Boateng unter Bayern-Trainer Niko Kovac in der laufenden Bundesliga-Saison bislang noch nicht zum Einsatz kam und auch im DFB-Pokal nicht berücksichtigt wurde, mehrten sich die Transfer-Spekulationen.

Dem italienischen Portal "calciomercato" zufolge hat der Rekordmeister unlängst versucht, Boateng an die AS Rom zu vermitteln. Um einen Transfer bis zum Ende der Frist am 2. September noch zu realisieren, habe man den 30-Jährigen für nur 15 Millionen Euro angeboten.

Zuletzt hatte sich Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zum Fall Boateng geäußert. "Jérôme ist ein Spieler, der spielen will und wenn er jetzt nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit spielt, wird er auch nicht zufrieden sein", so Rummenigge gegenüber "Sky": "Wenn er den Klub verlassen möchte, muss er uns das mitteilen. Dann werden wir uns damit befassen. Aber die grundsätzliche Aussage muss von ihm kommen."