Stambouli äußert sich zu Verlängerung

Jörg Schüler, getty

Der Vertrag von Benjamin Stambouli beim FC Schalke 04 ist nur noch bis 2020 datiert

Benjamin Stambouli streift seit drei Jahren das Trikot des FC Schalke 04 über, gemäß Vertragslaufzeit spielt der Franzose vorerst seine letzte Spielzeit für die Königsblauen. Nun hat sich der Verteidiger zu einer möglichen Verlängerung geäußert.

Am Rande der Trainingseinheit am Dienstag stellte Stambouli eine Erweiterung seines Arbeitspapiers im Ruhrgebiet in Aussicht. "Ich fühle mich sehr gut auf Schalke. Jeder weiß, dass ich den Verein sehr mag und dass ich sehr froh bin, hier zu sein", so der Vizekapitän gegenüber "Sky".

In seiner Zeit bei den Knappen habe er zwar "auch schlechte Momente erlebt", letztlich blicke er jedoch auf "gute Erfahrungen" zurück. Eine Verlängerung des bis 2020 gültigen Kontrakts würde somit nicht am 29-Jährigen scheitern, der Ball liegt nun bei der sportlichen Leitung um Jochen Schneider.

Auf der Mitgliederversammlung im Juni hatte Schneider noch betont, in Zukunft ablösefreie Abgänge vermeiden zu wollen. In der jüngeren Vergangenheit hatten Schalke unter anderem Leon Goretzka (FC Bayern), Joel Matip (FC Liverpool) oder Sead Kolasinac (FC Arsenal) ohne Ablöse verlassen.