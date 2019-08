Ex-Bayern-Star über Ribéry: "Fans werden ihn lieben"

Gabriele Maltinti, getty

Franck Ribéry hat für zwei Jahre in Florenz unterschrieben

Am letzten Wochenende begann das mindestens zweijährige Abenteuer des Franck Ribéry beim italienischen Erstligisten AC Florenz dann auch offiziell. Beim 3:4 gegen die SSC Neapel wurde der langjährige Starspieler des FC Bayern München am Samstag in der 78- Minute eingewechselt und schnupperte seine erste Luft in der Serie A.

Sein einstiger Weggefährte bei den Bayern und langjähriger Freund Luca Toni ist fest überzeugt davon, dass Ribéry bei den Violetten vollends einschlagen wird. Auf und neben dem Platz werde der 36-Jährige überzeugen, meinte der Weltmeister von 2006 im Gespräch mit der "Sport Bild": "Ich bin mir absolut sicher, dass die Fans in Florenz ihn lieben werden."

Der Flügelspieler Ribéry und der damalige Mittelstürmer Toni wechselten einst im Transfersommer 2007 zum deutschen Rekordmeister und spielten bis 2010 gemeinsam für die Bayern. In dieser Zeit sei eine Freundschaft entstanden, die bis heute anhielte.

Luca Toni habe dem Franzosen auch zu seinem guten Italienisch verholfen, ebenso der FCB-Physiotherapeut Gianni Bianchi. Die Eingewöhnungsphase Ribérys falle daher umso kürzer aus.

Der neunmalige Deutsche Meister soll bereits am kommenden Wochenende für Florenz-Cheftrainer Vincenzo Montella eine Option für die Startelf sein. Dann geht es am Sonntag beim FC Genua für die Fiorentina darum, den Saisonstart zu retten.

Dass Ribérys Qualität sich nicht zuletzt in vielen Torbeteiligungen messen lassen wird, davon ist Kumpel Toni indes überzeugt. Der 42-Jährige kündigte in der "Sport Bild" an: "Ich denke, er wird mindestens zehn Tore schießen und noch mehr Vorlagen geben."