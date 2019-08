Rückholaktion: Arase von Ried wieder zu Rapid

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Kelvin Arase bestritt nur zwei Spiele für die SV Ried

Nach nur zwei Wochen beordert Rapid Wien Kooperationsspieler Kelvin Arase vom Zweitligisten SV Ried zurück nach Hütteldorf.

Dejan Ljubičić reloaded in Hütteldorf. Zwei Wochen nach dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung über den Wechsel von Kelvin Arase zur SV Ried holt Rapid den Eigenbauspieler schon wieder zurück. Der Deal weckt Erinnerungen an den Sommer 2017, als die Grün-Weißen Dejan Ljubičić an den SC Wiener Neustadt abgegeben hatten und ihn wenige Wochen später wieder in den Westen Wiens beorderten, wo er praktisch auf Anhieb Stammspieler wurde.

Nun endet für Arase (vorerst?) sein Leihengagement in Ried. "Das ist natürlich bitter, aber aufgrund der beim LASK-Spiel erlittenen Verletzungen der Rapid-Spieler wurde der Spieler zurückgeholt", bestätigte SVR-Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt zunächst den "Oberösterreichischen Nachrichten".

Bei Rapids 1:2-Heimniederlage vergangenen Samstag gegen den LASK verletzten sich Außenverteidiger Thorsten Schick (Meniskus- und Sehnenverletzung im Knie) und Innenverteidiger Maximilian Hofmann (Nasenbeinbruch). Torhüter Richard Strebinger musste aufgrund massiver Kreislaufprobleme ausgewechselt werden, außerdem beendeten die Stürmer Aliou Badji und Taxiarchis Fountas die Partie angeschlagen.

Barišić zur Arase Rückkehr: Gelegenheit bieten, sich auch bei uns zu beweisen"

Rapid-Sportdirektor Zoran Barišić erklärte in einer Klubmitteilung: "Kelvin Arase hat bei Ried-Trainer Gerald Baumgartner in den Trainingseinheiten und den Spielen einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Nun möchten wir ihm wieder die Gelegenheit bieten, sich auch bei uns zu beweisen und er wird bis auf Weiteres bei unserer Mannschaft bleiben."

Bei den Innviertlern hofft man indes, dass der Flügelspieler und Stürmer bald wieder nach Oberösterreich zurückkehrt. "Arase ist ein super Spieler, der uns im weiteren Verlauf der Saison mit Sicherheit weiterhelfen würde", so Schmidt.

red