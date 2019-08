Gebeutelte Null-Punkte-Bremer wollen nicht jammern

Thomas Niedermueller, getty

Florian Kohfeldt konnte mit Werder Bremen noch keine Punkte holen

Werder Bremen hat einen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison hingelegt. Die Sorgen vor dem dritten Spieltag sind groß.

Null Punkte, riesiges Verletzungspech und kein Durchkommen im Transferstau: Die Sorgenfalten von Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann sind durch die "unglaublich bitteren Nachrichten" in der laufenden Woche noch einmal deutlich tiefer geworden.

Als wäre der Liga-Fehlstart auf der Mission Europa nicht frustrierend genug, kommen nun auch noch arge Personalsorgen hinzu. "Es gibt immer Widrigkeiten. Es ist wichtig, das anzunehmen und nicht zu jammern", sagte Baumann, der nach den zwei Niederlagen zum Auftakt und den langwierigen Verletzungen von Linksverteidiger Ludwig Augustinsson (Knie-OP/drei Monate Pause) und Innenverteidiger Ömer Toprak (Wade/sechs Wochen), gerade erst von Borussia Dortmund verpflichtet, besonders gefordert ist.

Die Hanseaten müssen auf dem Transfermarkt nachlegen, um nicht frühzeitig den Anschluss an die Top Sechs zu verlieren.

Werder ist der ambitionierteste der vier Klubs, die sich nach zwei Spieltagen im Tabellenkeller wiederfinden. Auch Mainz 05, der 1. FC Köln und der SC Paderborn suchen nach einem raschen Weg zu ersten Punkten, stehen dabei aber nicht so sehr unter Druck wie die Bremer.

"Das sind unglaublich bittere Nachrichten für uns, weil beide Jungs wichtige Spieler für uns sind", sagte Bremens Kapitän Niklas Moisander am Mittwoch zur aktuellen Verletzungsmisere: "Es passiert auch äußerst selten, dass so viele Spieler gleichzeitig verletzt sind. Da ist viel Pech dabei."

Zur Erinnerung: Auch Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss), Philipp Bargfrede (Knieverletzung) und Milos Veljkovic (Zehenbruch) sind gegen den FC Augsburg am Sonntag (15:30 Uhr) keine Alternativen, Kohfeldt muss kräftig umbauen.

Kohfeldt sicher: "Werden zeitnah Punkte holen"

Nationalmannschafts-Kandidat Maximilian Eggestein, sonst im Mittelfeld zu finden, könnte auf die Position der Rechtsverteidigers rücken, Theodor Gebre Selassie, gelernter Außenverteidiger, in der Mitte aushelfen. Oder aber Christian Groß, Kapitän der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, kommt mit 30 Jahren zu späten Bundesliga-Ehren. So oder so ist es viel Unruhe für eine Defensivreihe, die mit sechs Gegentoren bislang zu den schwächsten der Liga gehört.

Bei Kohfeldt ist jetzt Ideenreichtum gefragt, bei Baumann eine erfolgreiche Verhandlungsstrategie. Einen Außenverteidiger und eine neue Option fürs Mittelfeld will der Ex-Nationalspieler noch an die Weser lotsen.

Im Fokus ist dabei seit geraumer Zeit der Schalker Nabil Bentaleb, doch einen Durchbruch konnte Baumann noch nicht vermelden. "Es ist nach wie vor nicht sicher, ob wir den Spieler verpflichten können", sagte er wenige Tage vor dem Schluss der Transferperiode am kommenden Montag.

Zweifel am eingeschlagenen Weg bei Werder lässt das sportliche Führungsduo nicht zu. "Wir werden zeitnah Punkte holen", sagte Kohfeldt. Und auch Moisander gab an, schon deutliche "schlimmere Situationen" erlebt zu haben. Knifflig ist die aktuelle Gemengelage aber fraglos.