Gladbach-Flop zu Werder? Eberl bestätigt "Interessenten"

Jörg Schüler, getty

Michael Lang steht angeblich vor einem Wechsel von Gladbach zu Werder Bremen

Der bei Borussia Mönchengladbach aufs Abstellgleis geratene Michael Lang steht möglicherweise vor einem Wechsel zum SV Werder Bremen.

Die Bremer wollen damit auf die sehr dünne Personaldecke in der Abwehr reagieren. Schon vor Saisonbeginn war bekannt, dass mit Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp zwei Abwehrspieler länger ausfallen.

Diese Woche dann der nächste Werder-Schock: Ludwig Augustinsson fällt mit einer Knieverletzung rund drei Monate aus. Darüber hinaus fehlt Sommer-Neuzugang Ömer Toprak mit einer Muskelverletzung für unbestimmte Zeit.

Auf diese Misere möchten Frank Baumann und Co. jetzt reagieren. Laut "Deichstube" ist der SVW an einer Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers Lang interessiert. Dieser war erst letzten Sommer aus Basel an den Niederrhein gewechselt. Doch spätestens seit dieser Saison schwinden die Einsatzchancen des 28-Jährigen in Gladbach.

Neu-Trainer Marco Rose setzt vornehmlich auf den aus Salzburg mitgebrachten Stefan Lainer. Darüber hinaus können im Gladbacher Kader noch Jordan Beyer und Tony Jantschke die Position des Rechtsverteidigers bekleiden.

Gladbachs Manager Max Eberl betont, dass er Lang bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen wird. "Es gab die ganze Zeit Interessenten", sagte Borussias Sportdirektor am Mittwoch. "Wir warten ab, was bis zum 2. September passiert und wünschen uns, dass Michael Lang eine gute Lösung für sich findet."

Nach "Express"-Informationen möchten die Gladbacher aber wenigstens den Einkaufspreis für den Schweizer wieder reinholen. Dieser lag bei circa 2,8 Millionen Euro. Ein Betrag, der für Werder durchaus zu stemmen wäre. Dennoch dürften die Bremer Verantwortlichen versuchen, den Preis noch zu drücken.