Barca-Juwel zum Medizincheck auf Schalke erwartet

Monika Majer, getty

Juan Miranda (l.) soll zum FC Schalke 04 wechseln

Der Wechsel von Linksverteidiger-Talent Juan Miranda vom FC Barcelona zum FC Schalke 04 soll in Kürze über die Bühne gehen. Der Spanier soll schon bald seinen Medizincheck bei den Knappen absolvieren.

Der 19-Jährige reist am Donnerstag nach Gelsenkirchen, um dort die obligatorischen Untersuchungen durchzuführen. Das berichtet die katalanische Zeitung "Sport". Barca habe mittlerweile grünes Licht für den Deal gegeben, heißt es.

Juan Miranda wird dann für zwei Jahre an den FC Schalke 04 verliehen, eine Kaufoption soll für den Bundesligisten nicht bestehen. Im Gegenzug soll für die Knappen keine Leihgebühr vorgesehen sein.

Das spanische Eigengewächs soll wichtige Erfahrungen in Deutschland sammeln, um dann für einen Platz im Kader des FC Barcelona zu kämpfen. Angesichts der großen Konkurrenz auf seiner Position, die von Jordi Alba und Neuzugang Júnior Firpo bei den Profis ausreichend besetzt ist, hat er aktuell keine Chancen auf Einsätze.

Miranda ist spanischer U19-Nationalspieler, zuletzt gewann er mit dem Team die Europameisterschaft in Armenien. Der Linksfuß, der in der vergangenen Saison 23 Mal für die Zweitvertretung Barcas in der Segunda B zum Einsatz kam, absolvierte bislang fünf Pflichtspiele für die Profis.

Nach Mateu Morey wäre Juan Miranda bereits der zweite Außenverteidiger der Katalanen, der sein Glück in der Bundesliga versucht. Morey, ebenfalls aus der Talenteschmiede La Masia, wurde vom Schalker Revierrivalen BVB verpflichtet.

Schalke will mit der Verpflichtung des Talents eine wichtige Planstelle besetzen. Nach dem Abgang von Hamza Mendyl steht mit Bastian Oczipka nur noch ein gelernter Linksverteidiger im Kader.