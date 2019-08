Lewandowski-Verlängerung wohl endgültig perfekt

Jörg Schüler, getty

Robert Lewandowski verlängert beim FC Bayern

Die Vertragsverlängerung von Stürmer-Star Robert Lewandowski beim FC Bayern München ist offenbar endgültig perfekt.

Am Donnerstag werde der Pole einen neuen Vertrag bis 2023 beim deutschen Fußball-Rekordmeister unterschreiben, berichtet der TV-Sender "Sky". Laut "Bild" traf Lewandowskis Berater Pini Zahavi am Vormittag an Terminal 1 des Münchner Flughafens ein, um den Deal perfekt zu machen.

Am Samstag nach seinem Dreierpack im Bundesligaspiel beim FC Schalke 04 (3:0) hatte Lewandowski erklärt, seine Verlängerung sei zu "95 Prozent" geklärt.

Der 31-Jährige hatte bis zum vergangenen Sommer immer wieder mit einem Abgang aus München geliebäugelt. Real Madrid galt als sein Wunschziel. Dann bekannte sich der Angreifer allerdings auch öffentlich zum FC Bayern.

Lewandowski führt nach zwei Spieltagen mit fünf Treffern die Torjägerliste der Bundesliga überlegen an. Sein bisheriger Vertrag beim FC Bayern hat noch eine Laufzeit bis 2021.

In 246 Pflichtspielen für die Münchner erzielte der Ex-Dortmunder 197 Tore.