Zukunft von Mario Mandzukic offenbar entschieden

Mario Mandzukic hat (noch) keinen neuen Verein gefunden

Beim FC Bayern München, dem BVB und Eintracht Frankfurt wurde Mario Mandzukic in den vergangenen Wochen mehrfach gehandelt, zuletzt war der Kroate angeblich auch bei Paris Saint-Germain im Gespräch. Jetzt hat der Vize-Weltmeister angeblich Klarheit, was seine sportliche Zukunft angeht.

Wie die Portale "Spox" und "Goal" erfahren haben wollen, hat Mandzukic alle Wechsel-Pläne vorerst auf Eis gelegt. Demnach will der 33-Jährige in der Hinrunde auf jeden Fall bei Juventus Turin bleiben und sich erst in der kommenden Winterpause Gedanken über seine Zukunft machen.

Erst am Mittwoch berichtete der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio von einem möglichen Wechsel des Kroaten zu Paris Saint-Germain. Der französische Serienmeister ist aufgrund von zahlreichen Verletzungen in der Bredouille und auf Verstärkungen angewiesen.

Auch Mandzukic soll die Option PSG in Betracht gezogen, sich nun offenbar aber doch dagegen entschieden haben.

In den vergangenen Wochen wurde der ehemalige Bundesliga-Stürmer immer wieder mit einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus in Verbindung gebracht. Bayern-Coach Niko Kovac wollte den Routinier gerne nach München lotsen, scheiterte aber am Veto der Chefetage.

Auch bei Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wurde der Kroate gehandelt.