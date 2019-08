Torlos-Start vs. Aufbruchstimmung: Schalkes harter Spagat

Martin Rose, getty

Der FC Schalke wartet noch auf das erste Bundesliga-Tor

Als einziger Bundesligist noch ohne Tor, seit mehr als sieben Monaten ohne Heimsieg - doch die Fans feiern. Bei Schalke 04 hat sich nach der Katastrophensaison mit dem Beinahe-Abstieg zwar die Stimmung verbessert, das Punktekonto aber kaum. "Wir müssen das Ding einfach mal reinhauen", sagte Stürmer Guido Burgstaller.

Die 0:3-Niederlage gegen Bayern München - immerhin die sechste Heimpleite und das siebte Spiel in der Arena ohne Tor in diesem Jahr - verzieh der Anhang den Königsblauen nicht nur. Burgstaller und Co. wurden sogar noch lange nach dem Schlusspfiff bejubelt und besungen, als hätten sie gerade den Rekordmeister geschlagen. Das dürfte sich ändern, wenn am Samstag gegen Hertha BSC nicht endlich der erste Heimsieg seit dem 20. Januar (2:1 gegen den VfL Wolfsburg) gelingen sollte.

"Wir haben das Gefühl, dass die Fans wieder an uns glauben", sagte Burgstaller, der sich nach dem Rücktritt aus Österreichs Nationalmannschaft ganz auf Schalke konzentrieren will, "das wollen wir zurückgeben." Wenn nicht, droht wie in der Vorsaison ein Fehlstart - und die Stimmung könnte ganz schnell wieder umschlagen.

Schalke fehlt der Plan mit Ball

Die ersten beiden Spiele haben zwar gezeigt, dass Schalke mit dem neuen Trainer David Wagner seinen Kampfgeist wiedergefunden hat. "Wir hatten Mentalität und Einstellung", stellte der UEFA-Cup-Sieger von 1997 fest. Die Defensive stand vor allem beim 0:0 zum Auftakt bei Borussia Mönchengladbach, über weite Strecken auch gegen Bayern, das frühe Pressing brachte Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, aber: Mit dem Ball kann der Tabellen-14. der vergangenen Saison auch unter dem neuen Coach noch immer wenig anfangen.

"Viel zu fahrig und überhastet" fand Wagner die Offensivaktionen. Erst mit Stürmertalent Ahmed Kutucu kam mehr Schwung ins Spiel. Der 19-Jährige bewarb sich um einen Startelfeinsatz gegen Hertha. Auch Mark Uth, der im April an der Leiste operiert wurde, ist wieder eine Alternative - nachdem er eine Stunde mit der U23 in der Regionalliga spielte.

Burgstaller: "Gefährlich ist es erst, wenn ..."

Das grundlegende Problem für Wagner ist jedoch: Bis auf den noch nicht überzeugenden Ex-Düsseldorfer Benito Raman muss der Trainer in der Offensive auf den alten Kader setzen, der in der Vorsaison so brutal abstürzte. Die geplante Verstärkung für den Sturm lässt noch auf sich warten. Auch weil Schalke die ausgemusterten Nabil Bentaleb und Yevhen Konoplyanka noch nicht verkauft hat.

Dass Schalke zu Hause nach dem Vereinsrekord von neun Bundesliga-Heimspielen in Folge ohne Sieg mit 3:17 Toren ein Kopfproblem hat, glaubt Burgstaller nicht. "Gefährlich ist es erst, wenn du zu keiner Chance kommst", sagte der Österreicher. Gefährlich würde es aber auch, wenn die Negativserie zweistellig würde. Gegen Berlin verlor Schalke vor einem Jahr im ersten Heimspiel 0:2 - und der Absturz des Vizemeisters begann.