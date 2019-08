Kehrtwende? Neue Kontakte zwischen Bayern und Can

Tullio M. Puglia, getty

Emre Can wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Schlägt der FC Bayern kurz vor Ablauf der Deadline doch noch mal auf dem Transfermarkt zu? Laut italienischen Medien könnte sich der deutsche Rekordmeister weiter verstärken. Das Objekt der Begierde ist ein alter Bekannter: Emre Can.

Nachdem vor rund zwei Wochen bereits Gerüchte aufkamen, nach denen ein Transfer von Emre Can zum FC Bayern in der Münchner Chefetage diskutiert wird, befeuert die "Gazzetta dello Sport" diese Meldungen nun noch einmal.

Da die Möglichkeit bestehe, dass Can nicht in den Champions-League-Kader von Juventus Turin nominiert werde, denke der deutsche Nationalspieler jetzt doch wieder über einen Abschied nach, schreibt die Zeitung. Eine Saison ohne Königsklasse wäre für Can demnach keine Option.

In den letzten Stunden sollen die Kontakte zwischen dem Spieler und dem deutschen Rekordmeister sogar intensiviert worden sein.

"Bild" und "Sport Bild" berichteten zuvor, der 25-Jährige wolle die Alte Dame auf keinen Fall verlassen und sich in Turin durchsetzen. Im Angesicht des drohenden CL-Aus' könnte es nun jedoch zu einer Kehrtwende kommen. Allerdings wären bei einem Transfer Cans nach "Gazzetta"-Infos zwischen 30 und 35 Millionen fällig. Ob der FC Bayern diese Summe zahlen würde, ist nicht bekannt.

Neben den Münchnern soll auch der FC Barcelona in den Poker um Can involviert sein. Die Katalanen sind ebenfalls auf der Suche nach Verstärkungen im Mittelfeld und gelten daher als potenzieller Abnehmer. Auch zu den Katalanen soll das Can-Lager schon Kontakt aufgenommen haben.