Bayern-Star berichtet: Zoff der Bosse in der Kabine spürbar

Sebastian Widmann, getty

Neue Enthüllungen im Bosse-Zoff beim FC Bayern

Am Donnerstag wird Uli Hoeneß dem Aufsichtsrat des FC Bayern München mitteilen, dass er im November zunächst sein Präsidentenamt aufgeben und anschließend auch den Vorsitz im Aufsichtsrat niederlegen wird. Da Hoeneß damit vermutlich auch nicht mehr in die Kaderplanung involviert sein wird, dürfte es in der Bayern-Kabine bald wieder etwas ruhiger zugehen.

Denn ein namentlich nicht genannter Spieler erklärte gegenüber "Sport1", dass man es bis in die Kabine spüre, wenn sich Hoeneß oder Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, bei weitem nicht immer ein Herz und eine Seele, für einen Neuzugang stark gemacht hätten.

Die Bosse seien dann jeweils darauf bedacht, ihre eigenen Vorstellungen bezüglich dieses Transfers durchzusetzen, für ihn intern "Politik zu machen", wie es in dem Bericht weiter heißt.

Bayern-Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber hatte am Mittwoch am Rande der Meisterehrung bei Ministerpräsident Markus Söder von "Zwistigkeiten" zwischen Hoeneß und Rummenigge berichtet. Sie seien einer von mehreren Gründen, warum Hoeneß seine Ämter bei den Bayern niederlege.

Vor allem die Diskussionen um Trainer Niko Kovac sollen tiefe Risse im Verhältnis der beiden Bayern-Macher hinterlassen haben. Öffentlich sichtbar wurde der Dissenz nach Hoeneß' berühmter Aussage über die Transfer-Aktivitäten der Münchner im Februar ("Wenn Sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben").

Rummenigge tadelte den langjährigen Weggefährten später indirekt dafür: "Es wäre in Zukunft besser, wenn wir nicht in der Öffentlichkeit über unsere operativen Tätigkeiten sprechen werden."