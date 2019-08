Kehrtwende bei Neymar! PSG und Barca wohl einig

Buda Mendes, getty

Der Neymar-Wechsel zum FC Barcelona droht zu platzen

Von Dienstagmittag bis Mittwochabend haben die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain und des FC Barcelona über einen Transfer von Superstar Neymar verhandelt. Nun soll eine Entscheidung gefallen sein.

Wie "Sky Italia" berichtet, haben sich PSG und Barca auf einen Neymar-Deal geeinigt. In den kommenden Stunden soll der Brasilianer einen Vertrag bei seinem ehemaligen Arbeitgeber unterschreiben. Genaue Details werden in dem Bericht nicht genannt.

Zuletzt hatte ein Insider noch behauptet, eine Einigung sei in weite Ferne gerückt. Wie eine namentlich nicht genannte Quelle, die auf Seiten der Pariser an den Gesprächen beteiligt gewesen sein soll, gegenüber "RMC Sport" am Mittwochabend erklärte, haben sich die PSG- und Barca-Bosse nicht entscheidend angenähert.

"Sie wussten von Anfang an, was wir wollen", zitiert "RMC" den Insider. "Und trotzdem sind sie noch weit weg von unserer Forderung", verriet die Quelle, dass die Gespräche ergebnislos endeten.

Damit widersprach der Insider Barca-Geschäftsführer Javier Bordas, der am Dienstag noch sagte, es gäbe zwar "noch keine Einigung", aber "wir nähern uns an".

Wechselt Neymar erst am Deadline-Day?

Ein Wechsel des Brasilianers nach Barcelona soll trotzdem noch nicht vom Tisch sein. So deutete der Insider an, dass es in den nächsten Tagen weitere Treffen und Gespräche geben könnte. Selbst ein Deal am Deadline Day (Montag, 2. September) ist demnach nicht ausgeschlossen.

Die Pariser sollen in dem jüngsten Treffen noch einmal klargestellt haben, dass sie nicht von ihrem Standpunkt abrücken werden. Heißt: Entweder sie bekommen das geforderte Ablösepaket, oder Neymar wird nicht zum spanischen Meister zurückkehren.

Wie genau die Forderung aussieht, ist nicht ganz klar. Eine Möglichkeit ist laut übereinstimmenden Berichten ein Transfer von zwei Spielern plus eine Ablöse in Höhe 100 Millionen Euro. Dieser Forderung will der FC Barcelona allerdings nicht nachkommen.

Nach spanischen und französischen Medien hatten die Katalanen zuletzt 130 bis 140 Millionen Euro und den Transfer des Ex-Schalkers Ivan Rakitic sowie eine einjährige Leihe des Ex-Dortmunders Ousmane Dembélé angeboten.