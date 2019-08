Stimmen zur CL: "Mega, dass es so gekommen ist"

Stuart Franklin, getty

Marco Reus (r.) freut sich auf das Duell mit dem FC Barcelona

Die Gruppenphase der Champions League ist ausgelost. Dabei hat Borussia Dortmund die wohl schwerste Gruppe erwischt. Der FC Bayern München, RB Leipzig und Bayer Leverkusen bekommen es dagegen mit machbaren Gegnern zu tun. Die Stimmen zur Auslosung.

GRUPPE B

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandschef Bayern München): "Ich denke, wir dürfen mit der Auslosung zufrieden sein. Es ist wichtig, mit großer Motivation und Konzentration zu beginnen und jeder Mannschaft mit Respekt zu begegnen."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor Bayern München): "Das ist eine Auslosung, mit der wir leben können. Unser Anspruch ist es, das Achtelfinale zu erreichen und dabei auch die Gruppe zu gewinnen. Allerdings sind wir gut beraten, kein Team zu unterschätzen. Vor allem in Piräus und in Belgrad erwartet uns nicht nur ein hochmotivierter Gegner, sondern auch ein sehr emotionales Publikum."

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Das ist eine sehr interessante Gruppe, ich freue mich auf diese Gegner und auch auf die Stadien auswärts, die viel Atmosphäre versprechen. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir den Einzug in die K.o.-Runde schaffen."

Manuel Neuer (Kapitän Bayern München): "Auch wenn wir mit Piräus und Belgrad zwei starke Mannschaften zugelost bekommen haben, glaube ich, dass das Rennen um Platz eins und zwei zwischen Tottenham und uns ausgemacht wird. Tottenham hat eine sehr gute Mannschaft, das hat der Klub letzte Saison in der Champions League gezeigt."

Heung Min Son (Angreifer Tottenham Hotspur): "Gegen die Bayern wird es ein besonderes Spiel, denn sie sind eines der größten Teams in Europa. Man freut sich immer auf Spiele in diesem Wettbewerb gegen solche Mannschaften. Wir müssen uns daran erinnern, was wir vergangenes Jahr erreicht haben."

GRUPPE D

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir freuen uns über diese Gruppe. Es sind sehr, sehr starke Mannschaften, aber das war ja in diesem Wettbewerb von vornherein klar. Eine tolle Herausforderung. Jetzt gehen wir es an, diese Aufgabe zu meistern."

Rudi Völler (Sport-Geschäftsführer Bayer Leverkusen): "Wir können uns auf fantastische Champions-League-Nächte freuen. Juventus und Atletico sind europäische Hochkaräter, Lokomotive Moskau als russischer Vizemeister hat hohe Qualität. Wir werden alles geben, um das Achtelfinale zu erreichen."

GRUPPE F

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Die Gruppe ist natürlich eine große Herausforderung. Ich erinnere mich allerdings noch gut an die erfolgreiche Saison 2012/2013. Da haben wir es aus einer solchen Hammergruppe heraus bis ins Finale geschafft."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Wir haben die schwerste Gruppe erwischt. Erinnerungen an die 90er Jahre werden wach, als wir uns schon einmal mit dem FC Barcelona und Inter Mailand duelliert haben. Die Gruppe ist eine Herausforderung für uns. Wir nehmen sie an."

Lucien Favre (Cheftrainer Borussia Dortmund): "Das ist wirklich eine sehr schwere Gruppe. Wir denken positiv: Es ist einerseits schön, gegen solche Mannschaften zu spielen, und auch die Reiseziele sind nicht schlecht."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "Ein paar Spieler aus unserem Team standen heute noch beim Frühstück zusammen und waren einer Meinung: Wir würden uns extrem über das Los FC Barcelona freuen. Mega, dass es so gekommen ist."

GRUPPE G

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig): "In der Champions League ist alles attraktiv. Es sind alles gute Mannschaften. Attraktiv, aber auch mit der Chance, das ein oder andere Spiel zu gewinnen. Es war schon immer unser Ziel, eine Runde weiterzukommen. Natürlich wäre das in der ein oder anderen Konstellation schwieriger geworden."