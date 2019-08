S04 denkt um: Bentaleb-Wechsel zu Werder droht zu platzen

Michael Regan, getty

Die Zukunft von Nabil Bentaleb beim FC Schalke ist weiterhin ungeklärt

Der FC Schalke 04 sucht weiter nach einem Abnehmer für Nabil Bentaleb. Offenbar soll der Algerier aber nicht an einen direkten Konkurrenten abgegeben werden. Bisher galt der SV Werder als heißester Anwärter auf einen Transfer des Mittelfeldspielers, doch mittlerweile sind die Bremer wohl nicht mehr der Top-Favorit.

Die Hanseaten hatten schon vor Tagen öffentlich bekundet, Bentaleb in diesem Sommer verpflichten zu wollen. Angestrebt wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption.

Nach Informationen der "Deichstube" möchte Schalke den Problem-Profi jedoch lieber an einen ausländischen Verein abgeben, um zu vermeiden, dass der hoch veranlagte, aber wankelmütige Bentaleb bei einem direkten Konkurrenten aufblüht.

Der algerische Nationalspieler besitzt auch die französische Staatsbürgerschaft und hat nicht zuletzt deshalb einige Angebote aus der Ligue 1 erhalten. Bentaleb hatte jüngst allerdings betont, unbedingt nach Bremen wechseln zu wollen.

Will der FC Schalke Bentaleb wieder integrieren?

Wenn Werder doch den Zuschlag bekommen will, müssen Frank Baumann und Co. tiefer in die Tasche greifen. Eine Möglichkeit wäre, dass die Bremer eine höhere Leihgebühr und anschließend eine teurere Kaufoption bezahlen. Obendrein möchte S04 laut "Bild" an einem Weiterverkauf Bentalebs gewinnbringend beteiligt werden.

Werder-Manager Frank Baumann äußerte sich in den vergangenen Tagen zurückhaltend über den Transfer. "Wir haben immer gesagt, dass wir nicht kurz vor einer Einigung stehen, sondern dass da einige Dinge zu klären sind. Und aktuell sieht es auch eher so aus, als dass Schalke 04 Nabil Bentaleb wieder integrieren möchte. Es ist nach wie vor nicht sicher, ob wir den Spieler verpflichten können."

Der Algerier, der beim FC Schalke 04 noch Vertrag bis 2021 hat, verbrachte zuletzt seine Reha nach einer Leisten-OP in Frankreich.

Ob der Transfer vor der Deadline am kommenden Montag um 18 Uhr noch zustande kommt, bleibt fraglich. Baumann lobte unlängst den vorhandenen Kader: "Wir sind auch so sehr gut aufgestellt, da kann es dann eben sein, dass wir im Mittelfeld keinen Spieler mehr verpflichten."