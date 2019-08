Frankfurt zieht Arsenal - Gladbach gegen AS Rom

EuroFootball, getty

Auf Eintracht Frankfurt und Gladbach warten harte Aufgaben in Europa

Borussia Mönchengladbach gegen AS Rom, Eintracht Frankfurt gegen den FC Arsenal: Zwei Fußball-Bundesligisten haben in der Europa League hochkarätige Gegner zugelost bekommen. Der VfL Wolfsburg erwischte dagegen eine vergleichsweise leichte Gruppe.

Gladbach trifft in der Gruppe J nicht nur auf den dreimaligen italienischen Meister Rom, sondern auch auf Istanbul Basaksehir, den Klub des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, und den österreichischen Vertreter Wolfsberger AC.

Frankfurt, Halbfinalist in der vergangenen Saison, bekommt es mit Arsenal und dem ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil zu tun. Weitere Gegner in der Gruppe F sind Standard Lüttich und Vitória Guimaraes aus Portugal.

Wolfsburg erhielt bei der Auslosung am Freitag in Monaco in der Gruppe I KAA Gent, AS St. Étienne und PFK Olexandriya aus der Ukraine.

Die Gruppenphase beginnt am 19. September und endet am 12. Dezember. Die K.o-Runde startet mit der Zwischenrunde am 20. und 27. Februar. Das Endspiel wird am 27. Mai in Danzig ausgetragen.

The 2019/20 #UEL group stage draw! 👊



Which games are you excited for?#UELdraw pic.twitter.com/aZkjcfj4lD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 30. August 2019

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: FC Sevilla, APOEL Nikosia, Qarabag FK, F91 Düdelingen

Gruppe B: Dynamo Kiew, FC Kopenhagen, Malmö FF, FC Lugano

Gruppe C: FC Basel, FK Krasnodar, FC Getafe, Trabzonspor

Gruppe D: Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Rosenborg Trondheim, LASK

Gruppe E: Lazio Rom, Celtic Glasgow, Stade Rennes, CFR Cluj

Gruppe F: FC Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Lüttich, Vitória Guimaraes

Gruppe G: FC Porto, Young Boys Bern, Feyenoord Rotterdam, Glasgow Rangers

Gruppe H: ZSKA Moskau, Ludogorets Rasgrad, Espanyol Barcelona, Ferencváros Budapest

Gruppe I: VfL Wolfsburg, KAA Gent, AS St-Étienne, PFK Olexandriya

Gruppe J: AS Rom, Borussia Mönchengladbach, İstanbul Basaksehir, Wolfsberger AC

Gruppe K: Besiktas, Sporting Braga, Wolverhampton Wanderers, Slovan Bratislava

Gruppe L: Manchester United, FK Astana, Partizan Belgrad, AZ Alkmaar