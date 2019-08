Matthäus-Kritik: Bayern hat Havertz-Transfer verpennt

Andreas Gora

Kritisiert den FC Bayern: Lothar Matthäus

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist überzeugt, dass der FC Bayern Supertalent Kai Havertz in diesem Sommer hätte verpflichten können.

"Sie hätten ihn haben können", sagte der TV-Experte in Düsseldorf. Wenn der deutsche Meister Havertz' Klub Bayer Leverkusen einen dreistelligen Millionenbetrag geboten hätte, "wäre Havertz nicht mehr bei Leverkusen", mutmaßte der 58-Jährige.

Einen Wechsel des 20 Jahre alten Offensivspielers nach München im kommenden Sommer hält Matthäus keinesfalls für sicher: "Es gibt auch Konkurrenz, Barcelona wäre ein Verein für Kai Havertz."

Der Nationalspieler habe zudem die Chance, mit Bayer Leverkusen in der Champions League in diesem Jahr auf sich aufmerksam zu machen. "Das ist auch ein Bewerbungsschreiben für ihn, da kann er einen drauflegen", so Matthäus.

Havertz' Vertrag läuft noch bis 2022

Leverkusens Geschäfsführer Rudi Völler hatte zuletzt das Interesse des FC Bayern an Havertz bestätigt. Die Münchner hätten sich wie andere Vereine nach dem Mittelfeldtalent erkundigt.

"Wir werden aber nicht schwach, weil wir davon überzeugt sind, dass es nicht nur für uns, sondern auch für Kai gut ist, dass er noch ein Jahr bei Bayern Leverkusen bleibt", hatte Völler bei "Sky" gesagt. Havertz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2022.