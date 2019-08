Dämpfer für den BVB: Witsel fällt vorerst aus

Matthias Hangst, getty

Axel Witsel muss eine Zwangspause einlegen

Nach zwei Spielen in der Fußball-Bundesliga hatte BVB-Trainer Lucien Favre gerade so etwas wie eine Stammelf gefunden. Nun muss der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Spiel bei Union Berlin am Samstag (18:30 Uhr) umstellen. Nach Thorgan Hazard hat sich noch eine weitere Stammkraft verletzt.

Wie die Westfalen am Freitagnachmittag mitteilten, steht Mittelfeldspieler Axel Witsel für das Gastspiel an der Alten Försterei nicht zur Verfügung. Der Belgier zog sich einen Faserriss im Adduktorenbereich zu und muss voraussichtlich pausieren. Wie lange der 30-Jährige genau ausfällt, meldete die Borussia nicht.

ℹ️ Gestern Abend erreichte uns die Diagnose im Fall @axelwitsel28. Leider hat sich Axel einen Faserriss im Adduktorenbereich zugezogen.



Wir wünschen ihm eine baldige Genesung! 🙌 pic.twitter.com/8Qdh2uIev3 — Borussia Dortmund (@BVB) 30. August 2019

Falls Favre positionsgetreu wechseln will, ist Thomas Delaney der heißeste Kandidat auf die Rolle des Stellvertreters im zentralen Mittelfeld auflaufen. Der Däne spielte in der letzten Saison noch regelmäßig an Witsels Seite, wurde aber zum Saisonstart zunächst von Julian Weigl verdrängt.

Die Dortmunder haben die vier ersten Pflichtspiele in dieser Saison allesamt gewonnen. Dabei stand Witsel immer von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz.

Auch für die EM-Qualifikationsspiele der belgischen Nationalmannschaft in San Marino und Schottland ist er nicht nominiert. Sein Teamkollegen Thorgan Hazard fehlt in Berlin ebenfalls. Der Offensivspieler zog sich eine Rippenverletzung zu.