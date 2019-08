Rapid holt Filip Stojković von Roter Stern

unknown

Der neue Mann im grün-weißen Trikot

Der SK Rapid Wien hat am Transfermarkt noch einmal zugeschlagen. Filip Stojković kommt von Crvena Zvezda (Roter Stern Belgrad) und unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Der 15-fache Teamspieler von Montenegro verstärkt die rechte Abwehrseite, auf der nach den Abgängen von Mert Müldür und Marvin Potzmann, sowie der Verletzung von Thorsten Schick, Handlungsbedarf war.

"Rapid Wien ist ein großer Name im europäischen Fußball und auch in meiner Heimat sehr bekannt. Ich freue mich sehr, dass ich nun so wie mein Verbandspräsident Dejan Savicevic für diesen Klub spielen darf und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass im wunderschönen Stadion kommendes Jahr wieder Europacup-Matches zu sehen sein werden", so der 26-Jährige Neuzugang.Fürs Derby am Sonntag kommt ein Einsatz noch zu früh. Erst kommenden Mittwoch wird er ins Training einsteigen.

"Ich freue mich ungemein, dass wir Filip Stojković nun in unseren Reihen begrüßen dürfen. Mir ist er erstmals vor fünf Jahren bei einem Europacupmatch von Cukaricki gegen Grödig aufgefallen, damals war eine Verpflichtung aus finanziellen Gründen leider nicht zu realisieren. Seither verfolge ich aber seinen Weg und nach dem Wechsel von Mert Müldür war er sofort meine erste Option als Nachfolger. Auch unser Trainerteam mit Didi Kühbauer an der Spitze ist von seinen Qualitäten vollends überzeugt. Stojković wird uns sehr schnell helfen, er ist routiniert und auf mehreren Positionen einsetzbar. Auch unser Ex-Spieler Dejan Savicević hat mir nur das Beste über ihn berichtet. Es ist ein echter Glücksfall, dass wir einen Spieler seiner Klasse verpflichten konnten, ich danke auch den Verantwortlichen von Roter Stern Belgrad für die zwar harten, aber stets fairen Verhandlungen in den letzten Tagen."

Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Bei Rapid erhält Stojković die Rückennummer 22.

red