Juve-Ikone Chiellini am Kreuzband verletzt

Alessandro Sabattini, getty

Chiellini fällt lange aus

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss lange ohne seinen Kapitän Giorgio Chiellini auskommen.

Wie die Bianconeri am Freitag mitteilten, zog sich der 35-Jährige im Training eine Kreuzbandverletzung im rechten Knie zu und muss sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen.

Damit droht dem 103-maligen italienischen Nationalverteidiger eine mehrmonatige Pause.

Juventus trifft in der Gruppenphase der Champions League unter anderem auf den Bundesligisten Bayer Leverkusen. Das Duell in Italien steigt am 1. Oktober, am letzten Spieltag der Vorrunde kommt es am 11. Dezember zum Wiedersehen am Rhein.