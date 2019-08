Magull über Keller: "Kann nur positiven Effekt haben"

FIRO/FIRO/SID/

Glaubt an einen Fortschritt mit Keller: Lina Magull

Fußball-Nationalspielerin Lina Magull setzt große Erwartungen in den designierten DFB-Präsidenten Fritz Keller.

"Ich bin mir sehr sicher, dass er sich für den Frauenfußball weiter einbringen wird. Er unterstützt ihn in Freiburg und hat immer dessen Wichtigkeit betont", sagte die 25-Jährige, die von 2015 bis 2018 beim Sport-Club spielte, dem Nachrichtenportal "t-online": "Ich würde mich sehr freuen, wenn er den Posten bekommt. Das kann für uns nur einen positiven Effekt haben."

Die Mittelfeldspielerin von Bayern München erwartet nach der enttäuschenden WM, dass jede Nationalspielerin sich nun sagt: "Jetzt legen wir nochmal einen drauf und zeigen, dass wir es besser können als in Frankreich."

Zum Start in die Qualifikation zur EM 2021 in England trifft der Rekordeuropameister am Samstag (12:30 Uhr) auf Montenegro und drei Tage später in Lwiw auf Gastgeber Ukraine (16:00 Uhr).