Subotic klagt über "rücksichtslosen" Ex-BVB-Coach

Alexander Hassenstein, getty

Neven Subotic spielte von 2008 bis 2018 für den BVB

Am Samstagabend (18:30 Uhr ) kommt es für Abwehrspieler Neven Subotic zum Wiedersehen mit seiner alten Liebe. In der Fußball-Bundesliga trifft der Serbe mit dem 1. FC Union Berlin auf Borussia Dortmund. Doch obwohl der Innenverteidiger zehn Jahre sehr erfolgreich beim BVB spielte, hat er nicht nur gute Erinnerungen an seinen Aufenthalt im Ruhrgebiet.

Die schwerste Zeit in Dortmund erlebte der zweimalige deutsche Meister als Thomas Tuchel Trainer beim BVB war. Unter dessen Co-Trainer Rainer Schrey habe jedoch nicht nur er gelitten, erklärt der 30-Jährige im Gespräch mit der französischen Zeitung "Le Parisien". Die brutalen Trainingseinheiten des Fußballlehrers hätten vielen Spieler zugesetzt.

"Anfangs habe ich mich gewundert, was einige seiner Übungen mit Fußball zu tun haben, die waren komisch", erinnert sich Subotic. Gerade Youngster Emre Mor litt demnach besonders unter dem Regiment des Co-Trainers: "Er war rücksichtslos mit Emre. Einmal hat er eine höllische Einheit auferlegt, bei der er mehrere Minuten über den Platz krabbeln musste. Das war schockierend", so der ehemalige Mainzer.

Bei den Stars der Borussia habe diese Behandlungen immer wieder für Kopfschütteln gesorgt: "Mehrere Spieler haben sich über das zu intensive Training beschwert. Sie waren am Ende der Spiele immer ausgelaugt."

Subotic: Hartes Training hat der Mannschaft auch geholfen

Doch Subotic weiß im Nachhinein auch um den Nutzen eines harten Hundes auf dem Trainingsplatz: "Rainer liebt seinen Job über alles. Tatsächlich legt er großen Wert auf Strenge. Er ist ein wenig altmodisch. Das Team ist dann aber in der wichtigen Phase im März und April topfit. Seine Methoden sind hart, aber sie bringen Ergebnisse."

Inzwischen ist Schrey zusammen mit Tuchel bei Paris Saint-Germain tätig. In den französischen Medien sind die Methoden des Coaches ebenfalls umstritten. Dass Paris derzeit so viele verletzte Spieler hat, wird auch der zu hohen Intensität im Training zugeschrieben.

Beim BVB arbeitet das Duo zwischen 2015 und 2017 mit Subotic zusammen. Der Defensiv-Spezialist hatte in dieser Zeit jedoch mehrfach mit Verletzungen zukämpfen und verlor in der Folge seinen Stammplatz. 2017 wechselte er auf Leihbasis zum 1. FC Köln, ein Jahr später verließ er den BVB gänzlich und schloss sich der AS Saint-Étienne an. Seit diesem Sommer trägt er nun das Trikot von Union Berlin.