Medien: Bayern will Sané doch in diesem Sommer

Wechselt Leroy Sané (l.) doch noch in diesem Sommer zum FC Bayern?

Leroy Sané wurde monatelang als potenzieller Neuzugang des FC Bayern gehandelt, ehe ein Kreuzbandriss den Poker um den Star von Manchester City vorerst zum Erliegen brachte. Laut englischen Medien ist der Deal allerdings längst noch nicht vom Tisch.

Es wäre wohl die Transfer-Überraschung des Sommers! Nachdem zuvor berichtet wurde, dass der FC Bayern die Verpflichtung von Sané erst 2020 in Angriff nehmen wird, will der "Mirror" nun erfahren haben, dass das Thema in München keineswegs ad acta gelegt wurde.

Die lange Ausfallzeit des 23-jährigen deutschen Nationalspieler habe das Interesse der Bayern nicht zum Erliegen gebracht, heißt es. Ein Deal soll demnach noch vor der Schließung des Transferfensters am Montag um 18 Uhr über die Bühne gehen.

Sollte sich Sané für ein Engagement beim deutschen Rekordmeister entschieden haben, würde dieses Vorgehen durchaus Sinn ergeben. Obwohl erst im neuen Jahr wieder einsatzfähig, könnte der Offensivspieler sich in der Zwischenzeit an seine neue Heimat gewöhnen, ManCity würde Sané derweil von der Gehaltsliste bekommen.

Zwar bekräftigte Teammanager Pep Guardiola mehrfach, er wünsche sich einen Verbleib des Edeltechnikers. Er stellte jedoch auch klar, dass er den Deutschen nicht aufhalten werde, wenn dieser seine Zelte in Manchester unbedingt abbrechen wolle.

Sanés Vertrag bei City endet im Sommer 2021, eine vom Verein anvisierte Verlängerung blieb bislang aus.

Gegen die Gerüchte spricht hingegen eine Stellungnahme von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. "Nein, jeder weiß, was eine Kreuzband-Operation bedeutet und was die Ausfallzeit betrifft", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Münchner Mitte August auf Nachfrage, ob Sané im Sommer 2019 an der Isar anheuern werde.