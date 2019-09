Paukenschlag! Boateng verhandelt wohl mit Juve

Alexander Hassenstein, getty

Jérôme Boateng steht angeblich vor einem Wechsel vom FC Bayern zu Juventus Turin

Seit Wochen wird über die Zukunft von Jérôme Boateng beim FC Bayern München diskutiert. Mal geht die Tendenz zu einem Verbleib, mal steht ein Abschied im Raum. Einem Medienbericht zufolge bahnt sich kurz vor dem Deadline Day nun ein spektakulärer Wechsel an.

Der Innenverteidiger steht wenige Stunden vor Ablauf der Transferfrist vor einem Engagement bei Juventus Turin, so "Bild" und "Sky" überstimmend.

Boateng, der beim 6:1-Sieg gegen Mainz 05 abermals nur auf der Bank saß, fehlte am Sonntagmittag beim traditionellen Lederhosen-Shooting der Bayern. Der Termin ist eigentlich für alle Profis Pflicht, außer dem 30-Jährigen waren alle anderen Spieler anwesend.

Laut "Bild" ein weiteres Indiz für einen bevorstehenden Wechsel: Am Vormittag trainierte der Abwehrroutinier individuell und nicht zusammen mit den Kollegen. So könnte verhindert werden, dass der Last-Minute-Wechsel zum Rekordmeister der Serie A aufgrund einer Verletzung platzt.

Wie der "kicker" unterdessen berichtet, hatte Boateng die Münchner Klubbosse am Wochenende gefragt, ob er mit Juventus Turin verhandeln dürfe. Die Führungsetage der Bayern stimmte zu, die Verhandlungen sollen nun laufen.

Beendet Boateng Juves Abwehrsorgen?

Informationen über die Höhe der möglichen Ablösesumme liefert das Boulevardblatt indes nicht. Boateng hat in München noch einen Vertrag bis Sommer 2021.

Dass Juventus überhaupt Interesse an den Diensten des 261-fachen Bundesliga-Spielers hat, liegt in erster Linie an der Verletzung von Giorgio Chiellini. Der 35-Jährige fällt mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate aus.

Zudem konnte sich Neuzugang Matthijs de Ligt in den ersten Spielen nach seinem Wechsel von Ajax zu Juve noch nicht auszeichnen. Das knappe 4:3 im Topspiel gegen SSC Napoli am Samstagabend verdeutlichte die Abwehrsorgen der "Alten Dame" einmal mehr.