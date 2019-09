Wechsel fix? Rebic auf Wunsch nicht im SGE-Kader

Alex Grimm, getty

Ante Rebic von Eintracht Frankfurt soll sich mit Inter Mailand über einen Wechsel verständigt haben

Kurz vor Schließung des Transferfensters am Montagabend könnte es bei Eintracht Frankfurt noch Bewegung geben: Ein Abschied von Ante Rebic rückt immer näher.

Der kroatische Nationalspieler hat sich nach Angaben von "Sport Mediaset" aus Italien mit Inter Mailand über einen Wechsel verständigt. Eine allgemeine Vereinbarung soll am Freitag im Rahmen eines Treffens zwischen Spielerberater Fali Ramadani und Inter-Sportdirektor Piero Ausilio getroffen worden sein.

Wie "Sky" allerdings berichtet, steht Rebic vielmehr vor einem Wechsel zu Inters Stadtrivalen AC Mailand.

Da Rebic "auf eigenen Wunsch" am Sonntag nicht im Kader gegen Fortuna Düsseldorf steht, wie die Eintracht mitteilte, scheint ein Abgang tatsächlich in unmittelbare Nähe zu rücken.

ℹ️ Ante Rebic steht heute auf eigenen Wunsch hin nicht im Kader. — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 1. September 2019

Rebic hatte in der Saison 2016/17 als Leihspieler bei der Eintracht unter Vertrag gestanden, danach verpflichteten die Frankfurter den Stürmer fest. Mit zwei Final-Treffern besaß Rebic 2018 maßgeblichen Anteil am DFB-Pokalsieg der Eintracht gegen Bayern München (3:1). Trotz lukrativer Angebote entschied er sich im folgenden Sommer aber für einen Verbleib am Main.

In den vergangenen Wochen hatte sich ein Abschied allerdings abgezeichnet. Der 25-Jährige legte häufig eine lustlose Einstellung an den Tag, vor allem beim Playoff-Hinspiel bei Racing Straßburg in der vergangenen Woche enttäuschte er auf ganzer Linie. Im Hinspiel am Donnerstag wirkte Rebic engagierter, flog kurz vor der Halbzeit aber mit Rot vom Platz.

Als Ablösesumme sind zwischen 30 und 40 Millionen Euro im Gespräch, von denen die Eintracht aber die Hälfte an den AC Florenz, den ehemaligen Klub von Rebic, abtreten muss. Nach Luka Jovic (Real Madrid) und Sébastien Haller (West Ham United) würde damit auch der letzte Verbliebene der Frankfurter "Büffelherde", die in der vergangenen Saison für Furore gesorgt hatte, die Eintracht verlassen.