Rebic-Wechsel zu Milan fast perfekt

Alex Grimm, getty

Ante Rebic von Eintracht Frankfurt zu Inter Mailand?

Kurz vor Schließung des Transferfensters am Montagabend gibt es bei Eintracht Frankfurt noch Bewegung: Der Abschied von Ante Rebic ist so gut wie perfekt. Sport-Vorstand Fredi Bobic bezog rund um das Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf Stellung, ein Nachfolger für Rebic ist bereits im Anflug.

Wie Bobic bestätigte, steht Rebic vor einem Wechsel zu AC Mailand. Zuvor hatte die Eintracht mitgeteilt, dass der Angreifer "auf eigenen Wunsch" gegen Düsseldorf nicht im Kader gegen die Fortuna stand.

Rebic sei jetzt "auf dem Weg nach Mailand", erklärte Bobic. Er habe den teils divenhaften Profi "mit einem Tritt in den Hintern verabschiedet", sagte der 47-Jährige mit einem Augenzwinkern. Der Wechsel nach Italien sei Rebics "großer Wunsch" gewesen.

Geht der Rebic-Transfer wie geplant über die Bühne, wird im Gegenzug André Silva von Milan zu den Hessen wechseln. Bobic bezeichnete den Portugiesen als "richtig guten Fußballer".

Bereits seit Wochen sei die Eintracht an dem 23-Jährigen interessiert gewesen, doch bislang sei eine Verpflichtung finanziell noch nicht darstellbar gewesen, so Bobic. In beiden Fällen geht es um ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption.

ℹ️ Ante Rebic steht heute auf eigenen Wunsch hin nicht im Kader. — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 1. September 2019

Ante Rebic der nächste Abgang nach Jovic und Haller

Rebic hatte in der Saison 2016/17 als Leihspieler bei der Eintracht unter Vertrag gestanden, danach verpflichteten die Frankfurter den Stürmer fest.

Mit zwei Final-Treffern besaß Rebic 2018 maßgeblichen Anteil am DFB-Pokalsieg der Eintracht gegen Bayern München (3:1). Trotz lukrativer Angebote entschied er sich im folgenden Sommer aber für einen Verbleib am Main.

In den vergangenen Wochen hatte sich ein Abschied allerdings abgezeichnet. Der 25-Jährige legte häufig eine lustlose Einstellung an den Tag, vor allem beim Europa-League-Playoff-Hinspiel bei Racing Straßburg in der vergangenen Woche enttäuschte er auf ganzer Linie. Im Hinspiel am Donnerstag wirkte Rebic engagierter, flog kurz vor der Halbzeit aber mit Rot vom Platz.

Nach Luka Jovic (Real Madrid) und Sébastien Haller (West Ham United) wird auch der letzte Verbliebene der Frankfurter "Büffelherde", die in der vergangenen Saison für Furore gesorgt hatte, die Eintracht verlassen.