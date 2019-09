Korb für den FC Bayern? Emre Can verhandelt mit PSG

Emilio Andreoli, getty

Steht Emre Can vor einem Wechsel zu PSG?

Bei Juventus Turin droht Emre Can angesichts der großen Konkurrenz ein Stammplatz auf der Bank. Womöglich flüchtet der Mittelfeldspieler nun nach Frankreich.

Laut "Sky"-Informationen ist Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung von Can interessiert. Demnach will PSG-Sportdirektor Leonardo den 25-Jährigen für ein Jahr vom Serie-A-Champion ausleihen.

Erste Verhandlungen sollen bereits stattgefunden haben, einigen konnten sich beide Parteien aber noch nicht. Can selbst könne sich einen Wechsel nach Paris aber vorstellen, heißt es.

Juve ist dem Vernehmen nach durchaus gewillt, den ehemaligen Profi des FC Bayern noch in diesem Transferfenster abzugeben. Mit Sami Khedira, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot und Aaron Ramsey ist Juve im defensiven Mittelfeld üppig besetzt. In den ersten beiden Saisonspielen kam Can nur einmal für knapp 30 Minuten zum Einsatz.

Zuletzt wurde auch dem FC Bayern München Interesse an Can nachgesagt. "Tuttosport" zufolge planen die Münchner eine Rückholaktion des 25-Jährigen. Auch der FC Barcelona soll die Fühler ausgestreckt haben.

Laut dem katalanischen "Catalunya Ràdio" soll Can Teil eines Tauschgeschäfts zwischen Juventus und dem FC Barcelona werden. Demnach soll sich Ivan Rakitic dem italienischen Rekordmeister anschließen, Can dagegen zukünftig das Barca-Trikot tragen.

Laut "Bild" und "Sport Bild" sind die Gerüchte allerdings frei erfunden. Can selbst sehe aktuell keinen Grund für einen Wechsel. Vielmehr wolle er sich trotz großer Konkurrenz bei Juve durchsetzen.