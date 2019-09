Hecking bestätigt bevorstehenden Harnik-Wechsel zum HSV

dpa

Wechselt auf Leihbasis zum HSV: Martin Harnik

Kurz vor Ablauf der Transferfrist am Montag hat sich der Hamburger SV mit Fußball-Bundesligist Werder Bremen auf eine Ausleihe von Offensivspieler Martin Harnik geeinigt.

Wie die "Bild" und mehrere Hamburger Medien berichten, leiht der Zweitliga-Klub den 32-jährigen Österreicher für ein Jahr aus, anschließend besteht im Aufstiegsfall eine verpflichtende Kaufoption in Höhe von rund einer Million Euro.

Eine reguläre Leihgebühr gibt es demnach nicht - allerdings soll der HSV die Hälfte des mit zwei Millionen Euro angegebenen Gehalts von Harnik übernehmen.

"Ich freue mich, dass wir uns, vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchung, mit Martin Harnik verstärken werden. So einen Spielertypen können wir noch sehr gut gebrauchen", bestätigte Trainer Dieter Hecking den bevorstehenden Wechsel am Montag in einer Medienrunde.

#Hecking führt zum anvisierten #Harnik-Transfer aus: „Wir haben uns im Vorfeld viel mit dieser Option beschäftigt. Martin hat selbst sehr viel dazu beigetragen, dass der Wechsel zu Stande kommen kann. Das zeigt, dass er den Schritt nach Hamburg unbedingt machen will.“ #nurderHSV pic.twitter.com/qElCFhByw2 — Hamburger SV (@HSV) 2. September 2019

Wintzheimer wird verliehen

Im gleichen Zug verleihen die Hamburger den Berichten zufolge Jungstürmer Manuel Wintzheimer bis zum Saisonende an Liga-Konkurrent VfL Bochum.

Der 20-Jährige - der in dieser Saison bislang nur einmal als Einwechselspieler zum Zug kam - soll bei den Westfalen Spielpraxis sammeln, da seine Einsatzchancen mit dem Harnik-Transfer weiter gesunken wären. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Harnik hatte mehr als 13 Jahre als Jugendfußballer beim Hamburger Klub SC Vier- und Marschlande verbracht. Er war bei Werder Bremen zunehmend aufs Abstellgleis geraten und kommt mit der Erfahrung von 300 Spielen (97 Tore) in der ersten und zweiten Bundesliga an die Elbe.