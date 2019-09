Medien: Bayern-Star muss satte Geldstrafe zahlen

Martin Rose, getty

Alphonso Davies hat eine deftige Geldstrafe vom FC Bayern kassiert

Für Youngster Alphonso Davies läuft es beim FC Bayern derzeit eigentlich rund, nun hat der deutsche Rekordmeister jedoch angeblich hart durchgegriffen und eine satte Geldstrafe gegen den 18-Jährigen verhängt.

Der kanadische Offensivspieler muss 20.000 Euro an seinen Arbeitgeber abdrücken. Das will die "Bild" erfahren haben. Besonders bitter: Davies trug keine Schuld an seiner Verfehlung.

Dem Bericht zufolge flog der Youngster am freien Montag mit Genehmigung der Bayern zu seiner Freundin Jordyn Huitema nach Paris. Dort kickt die kanadische Nationalspielerin für Paris Saint-Germain. Bei seiner Rückkehr am Dienstag kam am Münchner Flughafen allerdings zu einem Zwischenfall, der das Geschehen am Terminal einige Stunden lahmlegte: Ein junger Mann durchschritt unautorisiert eine Notausgangstür zum Sicherheitsbereich.

Aufgrund der Vorkommnisse erschien Davies erst um 15 Uhr zur um 11 Uhr angesetzten Trainingseinheit, Coach Niko Kovac reagierte wenig verständnisvoll, die Geldstrafe soll am Mittwoch verhängt worden sein.

Auf Nachfrage von "Bild" äußerte sich der FC Bayern nicht.

Davies stand in der jungen Saison bereits in vier Pflichtspielen auf dem Rasen. Am vergangenen Samstag erzielte er einen Treffer beim 6:1 gegen den FSV Mainz.