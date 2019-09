unknown

Wechselt vom FC Nürnberg zum Zweitligakonkurrenten Jahn Regensburg: Federico Palacios

Der 1. FC Nürnberg hat kurz vor Ende der Transferperiode gleich drei Spieler abgegeben.

Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wurden jeweils für eine Saison Verteidiger Kevin Goden (20) an Eintracht Braunschweig und Mittelfeldspieler Simon Rhein (21) an die Würzburger Kickers in die dritte Liga ausgeliehen. Dort sollen die beiden Spielpraxis sammeln.

"Wir sehen bei beiden Jungs das Potential, das in ihnen steckt. Allerdings brauchen beide jetzt regelmäßig Einsätze auf höherem Niveau. Das sollte in Braunschweig und Würzburg möglich sein, daher hoffen wir, dass sie sich jeweils gut entwickeln und gereift zu uns zurückkehren", wird Robert Palikuca, Vorstand Sport beim 1. FC Nürnberg, auf der Homepage des Klubs zitiert.

Schon zuvor hatte der FCN Offensivspieler Federico Palacios an Zweitligakonkurrent Jahn Regensburg abgegeben. Der 24-Jährige erhielt bei den Oberpfälzern einen Vertrag bis zum Sommer 2022.

"Wir bedanken uns bei Federico für seine Zeit beim FCN und wünschen ihm bei seinem neuen Verein viel Erfolg", so Palikuca.

Im Gegenzug holten die Nürnberger den 20-jährigen Gnezda Cerin von NK Domzale. Der U21-Nationalspieler erhält einen Vertrag über vier Jahre und steigt nach seiner Länderspielreise in der nächsten Woche ins Training beim FCN ein. "Adam ist ein spiel- und laufstarker zentraler Mittelfeldspieler, der für sein junges Alter schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat", sagte Palikuca.