Fix! VfB Stuttgart legt nochmal nach

Stuart Franklin, getty

Philipp Förster wechselt zum VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat im Endspurt des Sommer-Transferfensters noch einmal Nägel mit Köpfen gemacht und Philipp Förster vom SV Sandhausen unter Vertrag genommen. Das gaben die Schwaben bekannt.

Förster unterschreibt einen Vertrag bis Ende Juni 2023.

Der Mittelfeldspieler wurde bereits seit Längerem im Ländle gehandelt, verlängerte jedoch unlängst seinen Vertrag beim SVS, der einem Transfer nach Stuttgart zuvor nicht zugestimmt haben soll. Im neuen Kontrakt soll jedoch eine fixe Ablöse verankert worden sein, die den Deal für Sandhausen wieder interessant werden ließ.

"So gern wir Philipp auch behalten hätten, ist der Wechsel legitim, da es eben vertraglich so vereinbart war. Auch der VfB Stuttgart hat sich sehr fair im Rahmen dieser Verpflichtung verhalten. Wir wünschen Philipp auf seinem weiteren Weg alles Gute", so Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS, über den Wechsel.

Der VfB verpflichtet Philipp Förster❗️



Der Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung vom @SV_Sandhausen zum #VfB. Er unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Bereits in der Jugend trug der heute 24-Jährige von 2010 bis 2014 das Trikot mit dem Brustring. 📝🤝 pic.twitter.com/F8DG5YmYIb — VfB Stuttgart (@VfB) 2. September 2019

"Wir freuen uns sehr, mit Philipp einen Spieler, der Teile seiner Nachwuchslaufbahn beim VfB verbracht hat und auch im VfB Internat gelebt hat, zurück zum VfB zu holen. Mit Philipp bekommen wir einen sehr hungrigen, physisch robusten und spielstarken Mittelfeldspieler für unser Projekt Wiederaufstieg hinzu", kommentierte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat den Deal.

Förster schnürte von 2010 bis 2014 die Schuhe für den Nachwuchs der Stuttgarter. Für den SVS bestritt Philipp Förster 65 Partien in der 2. Bundesliga und erzielte dabei zehn Tore.