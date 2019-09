RB Leipzig angelt sich Patrick Schick

unknown

Leihvertrag: RB Leipzig holt sich Patrik Schick

Der tschechische Nationalspieler Patrik Schick wechselt auf Leihbasis vom italienischen Erstligisten AS Rom zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Das teilten die beiden Vereine am Montag mit.

Zudem sicherten sich die Sachsen eine Kaufoption, italienischen Medienberichten zufolge soll diese bei 28 Millionen Euro liegen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler erzielte in den letzten beiden Spielzeiten in 58 Partien acht Tore.

"Wir freuen uns, dass es uns am letzten Tag der Transferperiode gelungen ist, mit Patrik Schick noch einen Spieler für unsere Offensive zu verpflichten", sagte Sportdirektor Markus Krösche: "Nach der Leihe von Jean-Kevin Augustin wollten wir uns in diesem Bereich sowohl quantitativ als auch qualitativ gut aufstellen, um über zusätzliche Optionen und Möglichkeiten im Angriff zu verfügen."

Link 👉 https://t.co/OYXptvlKbi pic.twitter.com/3v6F9v0lTN — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 2. September 2019

Am Sonntag hatte RB Leipzig Augustin an die AS Monaco ausgeliehen.

"Ich bin sehr glücklich, Teil dieses tollen, jungen Teams zu sein und freue mich auf meine neue Aufgabe und die Mannschaft. Natürlich bin ich hergekommen, um dem Team zu helfen und gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Ich bin froh, dass am Ende mit RB Leipzig alles geklappt hat", so der Neuzugang über seinen Tapetenwechsel.

Schick, der für die tschechische Nationalmannschaft bislang sieben Tore in 17 Partien erzielte, trägt in Sachsen künftig die Rückennummer 21. In den vergangenen Wochen wurde Schick unter anderem als potenzielle Verstärkung beim BVB und beim FC Schalke 04 gehandelt.