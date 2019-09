Offiziell! Rebic-Silva-Tausch in trockenen Tüchern

Marco Luzzani, getty

André Silva stürmt künftig für Eintracht Frankfurt

Nach langem Hin und Her hat Eintracht Frankfurt am Montag bestätigt, dass mit Ante Rebic der letzte Vertreter der SGE-"Büffelherde" den Hessen den Rücken kehrt. Der 25-Jährige schließt sich dem AC Mailand an. Im Gegenzug wechselt André Silva aus der Modestadt in die Main-Metropole.

Bei beiden Deals handelt es sich um Leihen, die vorerst auf zwei Jahre beschränkt sind. Weitere Vertragsdetails gab die Eintracht nicht bekannt.

"Ante Rebic hat großen Anteil an der positiven Entwicklung der Eintracht in den letzten Jahren. Er hat großartige Fähigkeiten, von denen wir oftmals profitiert haben. Nun wünscht er sich eine neue Herausforderung und wir wünschen ihm auf seinem Weg alles Gute", wird Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic auf der Homepage der Adlerträger zitiert.

Im Sommer 2019 hatte Frankfurt bereits Luka Jovic (Real Madrid) und Sébastien Haller (West Ham United) für ingesamt etwa 100 Millionen Euro verkauft. Das Trio wurde in Frankfurt als "Büffelherde" bekannt und geliebt.

Tinte trocken, alle Papiere da und jetzt voller Fokus auf Schwarze-Weiß-Rot ✍️

Gude, @andrevsilva19 👋🦅#SilvaLining pic.twitter.com/xizB9m9GtP — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 2. September 2019

Bobic freut sich über "Vollblutstürmer"

Den Platz von Rebic soll nun André Silva übernehmen. Der 23-jährige Portugiese kommt seinerseits vom AC Mailand, der vor der Spielzeit 2017/18 satte 38 Millionen Euro für den Angreifer an den FC Porto überwies. Silva konnte die in ihn gesetzten Erwartungen jedoch nie ganz erfüllen.

"Mit André Silva machen wir in einen weiteren Schritt in Sachen Transfers. Vor einigen Jahren wäre dies nicht darstellbar gewesen", so Bobic über die neue Nummer 33. "Wir freuen uns auf ihn und sind sicher, dass er uns sehr weiterhelfen kann."

Ein Eins-zu-Eins-Ersatz für Rebic ist der Rechtsfuß allerdings nicht. "Sowohl Ante, als auch André besitzen großartige Qualitäten, aber in unterschiedlicher Weise. André ist ein ausgewiesener Vollblutstürmer", stellte Bobic klar. Und weiter: "André passt bestens in das Konzept unseres Trainers."