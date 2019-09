ÖFB: Bilanz gegen Lettland und in Salzburg gut

APA

Österreich trifft am Freitag in Salzburg auf Lettland

Das österreichische Nationalteam geht am Freitag (20.45 Uhr) in Salzburg als klarer Favorit in das EM-Qualifikationsduell mit Lettland. Von den sieben bisherigen Aufeinandertreffen mit den Balten haben die Österreicher fünf gewonnen. Dazu gab es ein Remis und eine Niederlage - im August 1995 unter Teamchef Herbert Prohaska in der EM-Quali in Riga mit 2:3.

Das jüngste Duell mit Lettland entschieden die Österreicher im Juni 2011 in Graz mit 3:1 für sich. Aus dem aktuellen Kader waren beim damaligen Test bereits Julian Baumgartlinger und David Alaba mit von der Partie.

Fast genauso lange ist das bisher letzte ÖFB-Länderspiel in Salzburg her. Im August 2013 unterlag die rot-weiß-rote Auswahl in Wals-Siezenheim in einem Testspiel unter Marcel Koller Griechenland mit 0:2. Drei Jahre davor gab es in Salzburg in der EM-Qualifikation unter Dietmar Constantini ein 2:0 gegen Kasachstan. Die Gesamtbilanz in der Mozartstadt ist mit neun Siegen und zwei Niederlagen (Torverhältnis 35:7) klar positiv.

